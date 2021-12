Žitna lađa financirana EU novcem zbog visokog vodostaja Kupe konačno uplovila u Karlovac

Kupom kroz Karlovac plovila je u utorak žitna lađa Zora, karlovačka turistička atrakcija, koja plovi uglavnom nizvodno od Karlovca jer joj vodostaj Kupe rijetko omogućuje plovidbu kroz grad.

Žitna lađa Zora gradila se od 2015. do 2017. godine, financirana je sa 680.000 eura iz europskih fondova, a projekt se zvao “Žitni put Kupa - Sava”. Brod nosi ime Žitna lađa Zora jer se Karlovac razvio kao važno obrtničko i industrijsko središte zahvaljujući riječnoj trgovini žitom tzv. žitnim lađama, kojih je bilo mnogo, kao i pristaništa na rijekama.

Zainteresirani građani tako su se danas ukrcali u gradskoj četvrti Baniji i plovili su do nedalekog Dubovca i restorana "Kvaka", gdje je održana završna konferencija projekta "Unaprjeđenje društveno-poduzetničkog pothvata žitna lađa Karlovac".

Danas završen projekt vrijedan je 1.153.000 kuna, a financiran je iz Europskoga socijalnog fonda. Riječ je o obrtnim sredstvima za poslovanje tvrtke koja su, kako je rekla direktorica tvrtke Aurora Colapis Jasmina Cvetković, omogućila da se u proteklih 15 mjeseci zaposli šest osoba od kojih će tri ostati raditi i kad projekt završi.

Ove je godine Zorom plovilo nekoliko tisuća turista, najviše iz Zagreba, Rijeke i Istre, a tvrtka želi privući i strane turiste, rekla je Cvetković.

Tvrtka je dio Udruge “Zvono uz Kupu” iz Zamršja, koja je i vlasnik broda, a Cvetković je rekla da je članovima te udruge današnje uplovljavanje u Karlovac izazvalo i suze jer je Žitna lađa njihov veliki ponos.

“Obožavamo žitnu lađu, to je ostvarenje našeg sna, teško je opisati to zadovoljstvo kad smo danas uplovili u Karlovac”, rekla je Cvetković i dodala da inače plove oko 90 minuta na relaciji Brođani - Kamensko ili pak tri sata od Brođana do ušća Korane u Kupu.

Partneri na projektu, predstavnici LAG-a Vallis Colapis, zagrebačke Udruge "Dobar dan" i Zadruge za etično financiranje iz Zagreba također su izrazili zadovoljstvo projektom jer je njihovim djelatnicima omogućio razne tečajeve i osposobljavanja.