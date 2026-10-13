Zelenski udario na Vitalija Klička: 'Kijev nije pripremljen za zimu'

Dodao je da dronovi prekidaju opskrbu električnom energijom i vodom te da se glavni grad suočava s problemima koji se tiču skloništa, spremnošću škola, izgradnje zaštitnih struktura za ključnu infrastrukturu i funkcioniranja javnog prometa.

"Svaki stanovnik Kijeva može vidjeti da je grad istinski nepripremljen", rekao je Zelenski u video poruci.

Yesterday, at a meeting of the Staff, there were reports on the implementation of resilience plans for cities and regions. As of mid-October, virtually across the entire country – even in border and frontline regions – the implementation of resilience plans is further advanced than in Kyiv. And Kyiv residents certainly feel it – when even isolated hits by “shaheds” cause electricity and water outages across large parts of the capital. Today, I began consultations on urgent security and management steps to rectify the situation in the city, accelerate the implementation of Kyiv’s resilience plan, and ensure greater support for people. I spoke with representatives of the security sector, business, and local government – including Vasyl Maliuk, Ivan Fedorov, Ihor Terekhov, Kostiantyn Yefymenko, and Maksym Yefimov. There are substantial proposals, and I am grateful for them. I will hold further consultations – more meetings are already planned. There must be readiness to work as quickly as possible, respond to every security challenge, and ensure that the decisions made are carried out. I am grateful to all communities and business leaders for their readiness to support the capital. Protecting energy facilities and critical infrastructure in Kyiv, carrying out tasks together with the Government and the military, understanding people’s needs, and making sensible changes to Kyiv’s governance procedures – we are preparing decisions on all of this. Glory to Ukraine!

Zelenski je rekao da Kijev zaostaje za drugim regijama u provedbi planova uoči hladne sezone, iako nije spomenuo Klička izravno.

Napad na gradsku upravu

Kličko je odbacio kritike, rekavši da je Kijev glavna meta posebno žestokih ruskih napada već tjednima. "Čelnik grada nije odgovoran za zračnu obranu", izjavio je novinarima.

Kličko je rekao da se radi o napadu na lokalnu samoupravu, kojem je cilj da ga se zamijeni s odanijim gradskim čelnikom.

"Ljudi su me izabrali i pod najtežim uvjetima činim sve što je moguće da opravdam povjerenje stanovnika Kijeva tako da grad nastavi funkcionirati u situaciji razornih neprijateljskih napada", istaknuo je.