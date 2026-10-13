Zelenski udario na Vitalija Klička: 'Kijev nije pripremljen za zimu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je optužio vlasti u Kijevu za slabu pripremu uoči još jedne ratne zime, jačajući pritisak na gradonačelnika metropole Vitalija Klička
"Svaki stanovnik Kijeva može vidjeti da je grad istinski nepripremljen", rekao je Zelenski u video poruci.
Dodao je da dronovi prekidaju opskrbu električnom energijom i vodom te da se glavni grad suočava s problemima koji se tiču skloništa, spremnošću škola, izgradnje zaštitnih struktura za ključnu infrastrukturu i funkcioniranja javnog prometa.
Zelenski je rekao da Kijev zaostaje za drugim regijama u provedbi planova uoči hladne sezone, iako nije spomenuo Klička izravno.
Napad na gradsku upravu
Kličko je odbacio kritike, rekavši da je Kijev glavna meta posebno žestokih ruskih napada već tjednima. "Čelnik grada nije odgovoran za zračnu obranu", izjavio je novinarima.
Kličko je rekao da se radi o napadu na lokalnu samoupravu, kojem je cilj da ga se zamijeni s odanijim gradskim čelnikom.
"Ljudi su me izabrali i pod najtežim uvjetima činim sve što je moguće da opravdam povjerenje stanovnika Kijeva tako da grad nastavi funkcionirati u situaciji razornih neprijateljskih napada", istaknuo je.