Zelenski stiže u Berlin kod Merza: Sastanak se držao u tajnosti do zadnjeg trenutka

Očekuje se da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kasnije u utorak posjetiti Berlin kako bi razgovarao s kancelarom Friedrichom Merzom, potvrdio je glasnogovornik njemačke vlade.
Posjet, koji označava prve službene njemačko-ukrajinske konzultacije u nekoliko godinama, držao se u tajnosti iz sigurnosnih razloga.
Zelenskog će pratiti nekoliko ministara.
Očekuje se da će se razgovarati o financijskoj i vojnoj potpori Ukrajini, kao i o naporima za obnovu i povratku ukrajinskih izbjeglica.
Strane bi trebale potpisati i nekoliko sporazuma, a Merz i Zelenski trebali bi održati zajedničku konferenciju za novinare.