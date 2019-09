Kurz je opet rasturio u Austriji, ali treba pomoć. Dogovori li se sa Zelenima, takav bi rasplet mogao imati domino efekt i u Hrvatskoj

Na krilima izborne pobjede bivši i budući austrijski kancelar Sebastian Kurz mogao bi se, iz perspektive njegove političke opcije, prometnuti iz 'dečka koji obećava' u 'zlatnog dečka' nacionalne, ali i europske političke scene. Kurz je zacementirao poziciju čelnika konzervativne Narodne stranke (OeVP), no njegovu profesionalnu budućnost zapravo će odrediti predstojeći izbor koalicijskog partnera. O visokim Kurzovim ulozima i utjecaju političke slagalice u Beču na Zagreb za tportal govori dr. Vedran Džihić, istraživač na Institutu za međunarodne odnose Sveučilišta u Beču te suosnivač i jedan od direktora Centra za napredne studije Sveučilišta u Rijeci

Dr. Džihić naglašava da je još uvijek krajnje neizvjesno kako će predsjednik OeVP-a reagirati nakon povijesne pobjede stranke. Ideološki, Kurz je pragmatičan političar, no u jednom segmentu konstantno ima čvrstu poziciju - to je pitanje migracija, pri čemu zauzima prilično desnu poziciju i konzekventno još od prošlih izbora prilično žestoko argumentira restriktivnu politiku.

A socijaldemokrati? Njihov težak poraz, kaže analitičar, bio je očekivan, s obzirom na to da tradicionalno imaju staro biračko tijelo, a nisu se uspjeli nametnuti novim temama kojima bi privukli mlađe birače. Štoviše, pokazalo se da su socijaldemokrati izgubili glasove na račun Zelenih, prema kojima su - uz OeVP - uglavnom orijentirani upravo mladi birači. Osim toga, socijaldemokrati su izgubili primat u segmentu radničke problematike, koju je prisvojila Slobodarska stranka. Dio je to, zaokružuje dr. Džihić, globalne krize socijaldemokracije, koja ne uspijeva adekvatno reagirati na nove političke izazove.

Pregovori će, u svakom slučaju, biti teški i dugotrajni. Nakon tzv. sondirajućih razgovora uslijedit će suštinski i detaljni pregovori, a to se, po svemu sudeći, neće dogoditi prije novogodišnjih praznika koji su u Austriji prilično ekstenzivni. Olakotna je okolnost to što privremena vlada, na čelu s bivšom predsjednicom austrijskog ustavnog suda, nestranačkom Brigitte Bierlein , vrlo dobro funkcionira. Toliko dobro da se u Austriji već sada šale da će aktualna, prijelazna kancelarka zapravo ostvariti najduži kancelarski staž u posljednjih nekoliko desetljeća. Na tom tragu pojavile su se i špekulacije o budućoj manjinskoj vladi kancelara Kurza, a koji bi uz suradnika iz redova neutralnih eksperata i tehnokrata mogao tražiti fleksibilnu većinu u parlamentu.

Hoće li buduća koalicija ujedno biti ispit zrelosti za 33-godišnjeg Kurza?

Dr. Džihić napominje da se predsjednik OeVP-a već pokazao kao kameleonski tip političara, transformirajući stranku po načelu jačanja kulta ličnosti i slabljenja programskih pozicija. U netom okončanoj izbornoj kampanji to je bila prilično laka pozicija, imajući u vidu da mu je koalicijski partner bila krajnje desna Slobodarska stranka. Sada ga čekaju mukotrpni pregovori, a narodnjaci su ostali bez jasne, istančane vizije. Primjerice, nastoje balansirati segment klimatskih promjena sa statusom quo u kvaliteti života prosječnog građanina, dakle protiv su ikakvih radikalnih mjera - oporezivanja emisija stakleničkih plinova te strože regulacije industrije i transporta - na način na koji to zahtijevaju Zeleni.

Pravi ispit zrelosti

Istovremeno, očekuje se da Kurz ostane nepopustljiv u svojoj desničarskoj poziciji po migrantskom pitanju, zahtijevajući da se migracijski tokovi rješavaju u zemljama porijekla i da se austrijska granica brani po svaku cijenu kako bi se homogena nacija s tradicionalnim načinom života obranila od političkog islama.

'Po pitanju klimatskih promjena možda bi i mogli postići kompromis, ali u ovom trenutku definitivno ne vidim šansu da se isto dogodi i po pitanju migracija. Zelene obilježavaju dva ključna momenta: uz klimatske promjene, to je zalaganje za otvorenu Austriju, za migrantsko društvo na liberalnim europskim vrijednostima. To će biti pravi ispit Kurzove zrelosti: transformira li se on iz populističkog političara koji komunicira u frazama i ne upušta se u suštinske debate u nekoga tko je otvoren za kompromise, to bi mogao biti novi moment i u europskoj politici. Kurz bi mogao postati role model za mnoge europske zemlje i poslužiti kao paradigma, pa i za Njemačku i neke druge europske zemlje. A s obzirom na to da Zeleni uz OeVP imaju najmlađe biračko tijelo, ako opipava puls naroda - Kurz bi racionalno trebao ići u tom smjeru', razlaže dr. Džihić.