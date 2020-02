Zekanović prozvao zbog dvostrukih kriterija u slučaju spaljivanja lutke u Imotskom

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović ocijenio je u utorak u vezi s imotskim maškarama na kojima je spaljen gay-par s bebom da imamo dvostruka mjerila jer 2012. godine, kad je Zagreb pride izdao promotivni film u kojem djevojčica spaljuje heteroseksualni par prikazan u liku Barbi i Kena, nitko nije reagirao.

Po njemu, "ta se priča toliko pokušava iskriviti i prikazati na nevjerodostojan način", ne onako kako su to željeli autori.

Svi oni koji kritiziraju taj čin zaboravljaju da je 2012. godine Zagreb pride zdao promotivni film gdje djevojčica spaljuje heteroseksualni par prikazan u liku lutaka Barbi i Kena, rekao je Zekanović.



Kako je istaknuo, tada Arsen Bauk, Anka Mrak Taritaš i Andrej Plenković nisu rekli nijednu riječ jer im je to, kako je rekao, "bilo OK, ali kada Imoćani naprave istu stvar u pokladama, gdje je to najnormalnije i gdje se satirom reagira na društvene situacije i probleme, dižu se kaznene prijave".

Ustvrdio je kako danas imamo "fascinantan pritisak medija na državno odvjetništvo" da se protiv ljudi koji su upozorili na društveni problem pokrene postupak, što je nedopustivo.

Po njemu riječ je o "lijevo liberalnom totalitarizmu, gdje se uz pomoć fantastične medijske hajke pokušava utjecati na tradiciju, kulturu i baštinu hrvatskog naroda, što je nedopustivo".

"Ovdje se ne radi o napadu na manjine, nego o ukazivanju na problem udomljavanja djece od istospolnih parova. To je poenta", poručio je Zekanović. Također je rekao kako nema ništa protiv nacionalnih manjina jer ima "jako puno dobrih prijatelja Srba", više nego Milorad Pupovac, te nikada neće dirati integritet bilo kojeg pripadnika nacionalne manjine.



Po njegovu mišljenju, jedina osoba koja radi protiv srpske nacionalne manjine je Milorad Pupovac "jer pravi jaz između hrvatskog naroda i svoje nacionalne manjine".