Zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja ne može 1. skupina vozila

Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), javio je Hrvatski autoklub (HAK) u 7 sati

Od 1. do 10. travnja 2019. godine od 18,30 do 21,30 sati, zbog prolaska izvanrednog prijevoza, na autocesti A1 u zoni dvosmjernog prometa tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika , privremeno će se zaustavljati promet 2 puta po maksimalno 10 minuta; Od 2. do 4. travnja 2019. godine od 20 do 5 sati zbog radova u tunelima bit će zatvorena dionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera .

Obilazak je državnom cestom DC1; od 2. do 12. travnja 2019. godine od 8 do 17 sati (radnim danima i subotama) bit će zatvorena DC50 Janjče-Perušić od raskrižja za Razbojište do lokalne ceste za Janjče. Od 2. travnja do 31. svibnja 2019.godine (od 30.04. do 02.05. radova nema) zbog radova u tunelima Vršek, Sopač i Sleme (oba smjera) na autocesti A6 Rijeka-Zagreb voziti će se jednim prometnim trakom, a povremeno će se zaustavljati promet po 15 minuta. Radovi će trajati od 21 do 6 sati.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima. U pomorskom prometu nema poteškoća.