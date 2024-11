Zatvara se još jedna prometna ulica u Zagrebu, ovo su obilazni pravci

'Sjeverni kolnik Horvaćanske ceste na dijelu od Ulice Hrgovići do Ulice Ferdinanda Budickog bit će privremeno zatvoren za promet od ponedjeljka 4. studenog od 8,30 do srijede 13. studenog do 20,00 sati', izvijestili su Ureda gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.