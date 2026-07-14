Pavasović Visković o spornoj dozvoli: 'Objasnila je okolnosti'

'Ona je negirala kazneno djelo, objasnila je okolnosti kako je izdana sporna dozvola. Što je prethodilo i način na koji se do toga došlo, govorila je kako nije bilo ničeg nepriličnog u svemu. Ali ne mogu detaljnije od toga govoriti za sada', rekao je Dajani Šošić za RTL Danas pojasnivši kao je očekivao da USKOK neće tražiti istražni zatvor.

'Gospođa Livljanić je opsežno iznijela svoju obranu, koliko sam upoznat to su napravili i druga dva osumnjičenika pa nije bilo objektivnog razloga da se tako predlaže. Očekivao sam to i nadao se i evo ga, dogodilo se', rekao je, a na pitanje o tome tereti li se okrivljene za davanje/primanje mita, pojasnio je:

'Nikakva korist nije opisana, u smislu da je netko nekome nešto dao ili da bi bilo nekakve protučinidbe za bilo što. '

Otkrio je i na čemu će se temeljiti obrana.

'Fokus obrane će biti da se ne radi ni o čemu nezakonitom. Da se ono što se dogodilo unutar propisane procedure, možda jesu postojale nekakve manjkavosti, ali nikakvog poticanja na zlouporabu nije bilo niti namjerne zlouporabe s njene strane nije bilo', rekao je odvjetnik naglasivši kako ovaj slučaj nema veze s onim za koji Livljanić uskoro kreće suđenje.

'To su potpuno odvojeni događaji koji nikakve poveznice nemaju. Priča u Splitu je jedna, a ovo druga stvar pa će to biti dva odvojena postupka'.