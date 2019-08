Zakon koji liječnike stavlja u ulogu policije treba mijenjati

Zakon o sigurnosti prometa na cestama treba mijenjati jer liječnike stavlja u ulogu policije i narušava odnos povjerenja liječnika i pacijenta, rečeno je utorak na konferenciji za novinare sazvanoj nakon što je pacijent prijetio liječnici Marijani Peček-Vidaković jer je, ispunjavajući zakonsku obavezu, MUP-u prijavila promjenu njegovog zdravstvenog stanja

Hrvatska liječnička komora (HLK) i Koordinacije liječnika obiteljske medicine Virovitičko-podravske županije (KoHOM VPŽ) s konferencije su poručili kako hitno treba mijenjati spomenuti Zakon i Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača te iz "fokusa maknuti liječnike obiteljske medicine“.

"Zakon i Pravilnik su rastezljivi. Moramo prijaviti sva stanja koja potencijalno mogu izazvati promjene u sposobnosti upravljanja vozilom. To nisu samo psihijatrijske, nego i sve kronične bolesti, od dijabetesa do visokog krvnog tlaka. Do sada smo slali obavijesti za one najkritičnije - alkohol i teške psihičke bolesti, ali ima jako puno pacijenata koji potencijalno mogu biti opasni. Može se dogoditi, da u silnom poslu koji imam, netko jednostavno promakne“, rekla je Peček-Vidaković.

Ističe kako je zadatak liječnika - liječiti ljude, a ne baviti se administracijom i prijavama. Smatra da to što se njoj dogodilo treba iskoristiti da se "senzibiliziraju svi koji imaju poluge moći" i pokaže da postojeći način slanja obavijesti nije dobar, jer liječnike stavlja u nemoguću situaciju.

"Ako ne obavijestimo policiju da se promijenilo zdravstveno stanje pacijenta koji skrivi prometnu nesreću, mi ćemo odgovarati za štetu. Osim toga, neki ljudi više neće dolaziti u ambulantu, jer će se bojati da ćemo o njihovom stanju izvijestiti policiju", naglasila je Peček-Vidaković.