Zajednica utemeljitelja HDZ-a: Milanović nastavlja štetiti Hrvatima u BiH

Zajednica utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman" ustvrdila je u ponedjeljak kako predsjednik Republike Zoran Milanović nastavlja štetiti i manipulirati Hrvatima u Bosni i Hercegovini uz ocjenu da im ne nudi ništa osim ispraznih floskula

Po njihovoj tvrdnji, Milanović nastavlja manipulirati Hrvatima u BiH, kojima se predstavlja kao rješenje njihovih problema, no on ih, ističu, zapravo “želi pretvoriti u nacionalnu manjinu bez prava, bez prijatelja i saveznika, što bi već odavno bili da ovise o njemu”.

Reagirali su i na Milanovićevu izjavu u ponedjeljak, kada je rekao da posjet predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini “ne znači ništa”, da je beznačajan te da je sve kod Plenkovića “u funkciji PR-a”.

“Način na koji je Milanović reagirao na posjet predsjednika Vlade RH Bosni i Hercegovini, iako izaziva šok, ne ostavlja puno prostora za nedoumice. Njegove su posljednje izjave u rangu onih kojima je za rusku agresiju tražio uzroke na ukrajinskoj strani. Sada čini to isto. Problem vidi u dosljednoj hrvatskoj politici”, ocjenjuju, među ostalim, u priopćenju.

Ističu kako bi bilo dobro da Milanovićeve izjave i međunarodne aktivnosti ne znače ništa, ali on, dodaju, može nanositi štetu Hrvatskoj i Hrvatima svaki put kada zanemari svoju ustavnopravnu poziciju.

Smatraju da je smisao Milanovićevih nastojanja unošenje podjele u NATO-savez i EU, ići ukorak s bošnjačkim napadima na visokoga međunarodnog predstavnika, sa srbijanskim pokušajima osporavanja njegova legitimiteta.

“I ići na ruku onima u BiH i međunarodnoj zajednici kojima nije do rješavanja ni pitanja konstitutivnosti Hrvata ni do stabilnosti same Bosne i Hercegovine”, ocjenjuju u Zajednici utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman".