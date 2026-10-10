Zagrepčanima na Cvjetnom trgu objašnjena palijativna skrb: 'Treba olakšati bol, ali i saslušati'

U sklopu akcije građani su mogli doznati više o palijativnoj skrbi i radu volontera te donacijama podržati udrugu, a zauzvrat dobiti lončanicu začinskog bilja, izvijestila je priopćenjem Udruga La Verna.

Predsjednica La Verne Blaženka Eror Matić istaknula je da palijativna skrb ne podrazumijeva samo ublažavanje fizičke boli, nego i emocionalnu podršku oboljelima i njihovim obiteljima.

"Čovjeku je potrebno olakšati bol, ali mu jednako tako treba netko tko će biti uz njega, saslušati ga, pružiti mu sigurnost i pomoći njegovoj obitelji kada joj je najteže", poručila je.