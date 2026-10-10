Poduzetnici i iznajmljivači na Zrinjevcu: Dosta je nameta, pustite nas da radimo

Organizatori su poručili da žele upozoriti na sve veće porezno i administrativno opterećenje poduzetnika, obrtnika i obiteljskih iznajmljivača.

Rast poreza i administrativnih obveza

Ističu da rast troškova rada, poreza i administrativnih obveza sve više otežava poslovanje, ulaganja i povećanje plaća, dok česte izmjene propisa poduzetnicima onemogućuju dugoročno planiranje.

Okupljenima se prvi obratio Bruno Samardžić iz Udruge Glas poduzetnika, poručivši da je dosta dodatnog opterećivanja onih koji stvaraju radna mjesta i održavaju gospodarstvo.