Poduzetnici i iznajmljivači na Zrinjevcu: Dosta je nameta, pustite nas da radimo

Udruga Glas poduzetnika (UGP) i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače u subotu u podne okupili su se na zagrebačkom Zrinjevcu na prosvjedu pod nazivom 'Dosta je nameta!'
Organizatori su poručili da žele upozoriti na sve veće porezno i administrativno opterećenje poduzetnika, obrtnika i obiteljskih iznajmljivača.
Rast poreza i administrativnih obveza
Ističu da rast troškova rada, poreza i administrativnih obveza sve više otežava poslovanje, ulaganja i povećanje plaća, dok česte izmjene propisa poduzetnicima onemogućuju dugoročno planiranje.
Okupljenima se prvi obratio Bruno Samardžić iz Udruge Glas poduzetnika, poručivši da je dosta dodatnog opterećivanja onih koji stvaraju radna mjesta i održavaju gospodarstvo.
Samardžić je kritizirao donositelje zakona, ustvrdivši da mnogi od njih nikada nisu morali osiguravati novac za plaće i doprinose zaposlenicima.
Zatražio je hitno ukidanje parafiskalnih nameta i obveznih članarina, prestanak represivnog postupanja prema poduzetnicima te porezno rasterećenje rada. Poručio je i da poduzetnici žele sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na njihovo poslovanje.
Predsjednik Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić upozorio je da se propisi koji utječu na male iznajmljivače donose bez njihova sudjelovanja.
'Veže nas to da se o nama odlučuje za stolom za kojim ne sjedimo', rekao je Tomić, optuživši Vladu da pogoduje krupnom kapitalu.
Zatražio je ukidanje obveznih članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori i turističkim zajednicama te upozorio na nedostatak pravne sigurnosti za male iznajmljivače.
Okupljeni su njegove poruke popratili povicima 'Lopovi!', 'Fuj!' i 'Nismo kmetovi!'.