Pevex potpisao s Pavličekom: Tvrtka daje 100 tisuća eura za gradnju vukovarskog stadiona

Predsjednik Uprave Pevex d.d. Krešimir Bubalo i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček potpisali su u subotu ugovor o donaciji u okviru koje će ta tvrtka donirati 100.000 eura za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru.
"Ova donacija potvrđuje važnost suradnje Grada i gospodarstva te spremnost kompanija da pomognu zajednici u kojoj posluju. Pevex već godinama sudjeluje u projektima važnima za Vukovar. Među njima je i potpora radu Pučke kuhinje, čije je djelovanje tvrtka pomagala i prethodnih godina", rekao je Pavliček.
Podsjetio je na donatorsku kampanju kojom Grad nastoji osigurati sredstva za izgradnju stadiona te istaknuo da potpora stiže iz različitih dijelova Hrvatske.
"U kampanju su se već uključile brojne jedinice lokalne samouprave, a očekujemo da će se odazvati gotovo sve hrvatske općine, gradovi i županije. Naš je cilj u sljedećih osam do deset mjeseci prikupiti što više financijskih sredstava za izgradnju stadiona", kazao je Pavliček.
Potpisao i suvlasnik Radić (Domino)
Krešimir Bubalo, predsjednik Uprave Pevexa, rekao je kako je društvena odgovornost važan dio poslovanja kompanije te da su kao odgovorna kompanija godinama na različite načine prisutni u Vukovaru.
"Očekujem da će zajednički angažman Grada, gospodarstvenika i drugih donatora omogućiti realizaciju projekta. Vjerujem da će zajedništvo uroditi plodom te da će naši zaposlenici, kao i njihova djeca, rado dolaziti na budući stadion i da će djeca ovdje trenirati nogomet. Drago nam je što možemo biti partneri u ovom projektu", rekao je Bubalo.
Potpisivanju ugovora nazočio je i Mario Radić, poduzetnik i suvlasnik Pevexa, koji je najavio dodatno uključivanje kroz donaciju proizvoda povezanu s tvrtkom i brendom "Bobi".
"Osobno pozivam sve svoje kolege poduzetnike da se uključe u ovu akciju. Važno je o potrebi prikupljanja sredstava govoriti otvoreno te potaknuti što veći broj ljudi i tvrtki da daju svoj doprinos. Pozivam sve koji mogu pomoći da to učine od srca. Ovdje ne ulažemo samo zbog sebe, nego i zbog budućih generacija", rekao Radić.
Prema planovima stadion će se graditi na prostoru postojećeg stadiona u Borovu naselju, a projektom je predviđeno ukupno 4.788 sjedećih mjesta.