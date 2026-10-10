Pevex potpisao s Pavličekom: Tvrtka daje 100 tisuća eura za gradnju vukovarskog stadiona

"Ova donacija potvrđuje važnost suradnje Grada i gospodarstva te spremnost kompanija da pomognu zajednici u kojoj posluju. Pevex već godinama sudjeluje u projektima važnima za Vukovar. Među njima je i potpora radu Pučke kuhinje, čije je djelovanje tvrtka pomagala i prethodnih godina", rekao je Pavliček.

Podsjetio je na donatorsku kampanju kojom Grad nastoji osigurati sredstva za izgradnju stadiona te istaknuo da potpora stiže iz različitih dijelova Hrvatske.

"U kampanju su se već uključile brojne jedinice lokalne samouprave, a očekujemo da će se odazvati gotovo sve hrvatske općine, gradovi i županije. Naš je cilj u sljedećih osam do deset mjeseci prikupiti što više financijskih sredstava za izgradnju stadiona", kazao je Pavliček.