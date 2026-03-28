Zagrebački vatrogasci i dalje zaprimaju pozive, građane pozivaju na razumijevanje

Prema riječima zapovjednika JVP Grada Zagreba Siniše Jembriha oko 70 posto intervencija odnosi se na uklanjanje stabala, 25 posto na uklanjanje dijelova građevinskih objekata, dok se ostatak odnosi na “uobičajene” požare i tehničke intervencije.

"Unatoč velikom broju odrađenih intervencija, i dalje zaprimamo velik broj poziva. Molimo za razumijevanje prirode vatrogasnog posla: interveniramo ondje gdje je najpotrebnije, s naglaskom na prometnice, javne objekte i spašavanja", rekao je Jembrih, istaknuvši da je trenutno na terenu dupla smjena JVP Grada Zagreba kao i većina zagrebačkih dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Danas su zagrebački vatrogasci, uz stotine intervencija, spasili i psa koji je pao u čak osam metara dubok šaht. "Bio je strašno prljav, ali i strašno veseo - uz pomoć užadi sigurno je izvučen, neozlijeđen i predan zabrinutoj vlasnici", rekao je Jembrih te se zahvalio svim građanima na strpljenju i podršci.

HVZ je izvijestila da se prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, na ispomoć u Grad Zagreb upućuju vozila za rad na visini s posadama iz JVP Varaždin, Čakovec, Daruvar, Koprivnica i Petrinja.

Vozila i posade će od 6 sati 29. ožujka biti raspoređene po vatrogasnim postajama JVP Grada Zagreba.