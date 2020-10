Zagrebački stožer objavio novosti vezane uz testiranje na koronu i obilježavanje Svih svetih

Novih 580 slučajeva zaraze koronavirusom potvrđeno je u Zagrebu u posljednja 24 sata, izvijestili su u petak iz zagrebačkog Stožera Civilne zaštite te istaknuli da je zbog opterećenosti sustava važno striktno se pridržavati protuepidemijskih mjera.

"Sustav funkcionira otežano, opterećen je. Imamo potrebu za izrazito striktnim pridržavanjem protuepidemijskih mjera i ovom prilikom molim građane da to uvaže", poručio je Jeleč.

U osnovnim školama na koronavirus je zabilježeno 13 učenika i dva nastavnika u 10 osnovnih škola te 18 učenika, dva nastavnika, i jedna spremačica u 17 srednjih škola.

"Posljedično tome odrečena je mjera samoizolacije za 328 učenika i pet nastavnika osnovnih škola te 489 učenika, dva nastavnika i jednog nenastavnog djelatnika u srednjim školama", kazala je Rotim.

Novo vrijeme testiranja koje ide od ponedjeljka, 26. listopada, u drive-inu Zavoda, preko platforme na internetskoj stranici stampar.hr, bit će od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati, a nedjeljom i blagdanima od 8 do 10 sati.

Sve osobe se moraju naručiti, bez obzira plaćaju li testiranje ili dolaze s uputnicom obiteljskog liječnika.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić izvijestila je da se tradicionalna manifestacija "Advent u Zagrebu" neće održati, bar ne u dosadašnjem obliku.

"Neće se održati naš tradicionalni prepoznatljivi Advent, ali vidjet ćemo kako će to biti, možda na neki primjereniji način bude, razrađujemo epidemiološke mjere i vidjet ćemo, nakon Svih svetih ćemo imati više informacija", rekla je Majić.

Na pitanje o obilježavanju blagdana Svih svetih u uvjetima epidemije, najavila je da od danas poslijepodne kreće povećan prijevoz autobusima prema gradskim grobljima, povećan za 30 posto, te pojasnila kako je riječ o redovitim linijama prema Mirogoju koje prometuju s Kaptola i sa Srebrnjaka te prema Miroševcu i Markuševcu. Povećat će se, kaže, i prijevoz tramvaja.

Za 31.listopada. i 1.studenoga imamo još novih autobusa, a tramvaja će biti 30 posto više, dodala je Majić.