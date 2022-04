Zagrebački mostovci o odluci roditelj odgojitelj: Taj novac koji je gradonačelnik mislio uštedjeti, negdje će morati namaknuti

Klub Mosta u zagrebačkoj Gradskoj skupštini ocijenio je u ponedjeljak da je sud odlukom o odgodi stupanja na snagu izmjene odluke za roditelje odgojitelje učinio prvi korak u poništavanju te, kako kažu, potpuno nezakonite, protuustavne i protustatutarne odluke Gradske skupštine

Slično smatraju i u Domovinskom pokretu te pozdravljaju odluku Visokog upravnog suda o poništenju odluke o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj sve do ocjene njene zakonitosti.

"Više puta smo ukazivali na činjenicu da je retroaktivno ukidanje mjere zakonski vrlo sporno, neuobičajeno i nemoralno te da aktualna gradska vlast, na čelu s Tomislavom Tomaševićem, mora biti spremna snositi političke posljedice ako njihova odluka padne na sudu", dodao je Peternel.

Predsjednik Kluba Mosta Marko Sladoljev rekao je da će se zbog te odluke Visokog upravnog suda Gradska skupština uskoro morati ići i u rebalans gradskog proračuna "jer će se taj novac koji je gradonačelnik mislio uštedjeti na mjeri roditelj odgojitelj negdje morati namaknuti".

Goluža (Most): Tko će odgovarati za gubitke u Gradskoj plinari?

Klub Mosta osvrnuo se na konferenciji za novinare na situaciju u Gradskoj plinari te ocijenio da je to "afera svih afera u gradskoj vlasti". Goluža kaže da je svatko, kada je počeo rat u Ukrajini, bio uvjeren da će cijena plina "skočiti u nebo", ali nije Uprava Gradske plinare - Opskrba.

"Svatko odgovoran bi 25. veljače 'zaključao' cijenu plina i osigurao si da plin do kraja plinske godine kupuje po toj cijeni, ali genijalci iz Gradske plinare - Opskrba to nisu napravili", rekao je Goluža i ustvrdio da je zbog toga nastao gubitak od 27 milijuna kuna te upitao tko će za to odgovarati.

Gradonačelnika Tomaševića također je pozvao odustane od, kako je rekao, "sulude privatizacije Plinare Opskrbe i Plinare Distribucije".