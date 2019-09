Zabrana Pupovčeva SDSS-a? U Hrvatskoj nije zabranjen ni rad stranke koja je napravila Krajinu

Izjavu potencijalnog predsjedničkog kandidata Miroslava Škore da bi zabranio SDSS ako bi se za to stvorili uvjeti u nedjelju je poklopio predsjednik Vlade Andrej Plenković, ali i drugi aspirant za fotelju na Pantovčaku, Zoran Milanović

Plenković je Škorinu najavu nazvao lupetanjem, a tako nešto kao mogućnost odbacio je i Zoran Milanović.

Milanović je rekao kako je samo jedna stranka, a to je HDZ, na inicijativu Državnog odvjetništva u posljednjih 30 godina završila pred sudom zbog krađe, pljačke, lopovluka i otimačine. 'Ne znam što bi se trebalo dogoditi da danas-sutra to ja potičem kao predsjednik. Do sada nijedna stranka nije došla ni blizu toga ni HDZ-a', kazao je Milanović u emisiji Nedjeljom u 2.