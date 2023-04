Vukovarski HDZ: Domovinski pokret obmanjuje građane Vukovara i naselja Lužac

Referirajući se na današnju izjavu potpredsjednika Vlade i resornog ministra Olega Butkovića kako se do kraja godine očekuje početak gradnje vukovarske obilaznice i brze ceste Vukovar-Nuštar, iz vukovarskog HDZ-a poručili su da iako odgođen zbog pandemije Covida, taj projekt nikad nije došao u pitanje te se nalazi pred realizacijom.

"Vlada RH i resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao i Hrvatska demokratska zajednica, oduvijek su snažno bili za izgradnju obilaznice grada Vukovara. Današnja izjava potpredsjednika Vlade i resornog ministra Butkovića da se do kraja godine očekuje početak realizacije izgradnje obilaznice i brze ceste Nuštar-Vukovar, upravo to pokazuje i jasno daje do znanja kako projekt izgradnje obilaznice Vukovar nikada nije došao u pitanje", naveli su iz HDZ grada Vukovara.