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izborni dan

Problemi na granici sa Srbijom: Hrvatskim državljanima odbili ulazak, evo što im piše u dokumentima

M. Šu.

25.10.2026 u 21:19

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Tijekom izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji pojavile su se informacije o problemima na hrvatsko-srpskoj granici. Prema svjedočanstvima koja je objavio N1 Srbija, pojedinim hrvatskim državljanima odbijen je ulazak u Srbiju, među njima i ženi koja je sa suprugom, srbijanskim državljaninom, putovala u Beograd kako bi on glasovao

Dok se u Srbiji održavaju izvanredni parlamentarni izbori, na hrvatsko-srpskoj granici zabilježeni su slučajevi odbijanja ulaska hrvatskim državljanima, javlja N1 Srbija.

Redakciji tog medija javio se mladi bračni par, Mateja Dimitrijević iz Srbije i njegova supruga, hrvatska državljanka, koji su zajedno krenuli prema Beogradu. Mateja je namjeravao glasovati na parlamentarnim izborima, dok je njegova supruga planirala posjetiti obitelj.

Prema njihovu svjedočanstvu, hrvatsku graničnu kontrolu prošli su bez poteškoća, no na srpskoj strani supruzi nije dopušten ulazak u zemlju.

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'Postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u namjeravanu svrhu'

Kako navodi N1, srpske granične vlasti ženi su uručile dokument u kojem je kao razlog odbijanja ulaska navedeno da 'postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u namjeravanu svrhu'.

Na pitanje novinara zbog čega je željela ući u Srbiju, odgovorila je da je namjeravala posjetiti obitelj. Njezin suprug nastavio je put prema Beogradu kako bi glasovao, dok su nju srpski službenici vratili na hrvatsku stranu granice, gdje je čekala njegov povratak.

Vraćene još dvije osobe

Prema tvrdnjama Matejine supruge, u isto vrijeme sa srpske granice vraćene su još dvije osobe iz Hrvatske. Jedna od njih, djevojka koja je navodno putovala na koncert u Beograd, također nije dobila dopuštenje za ulazak u Srbiju.

Svim trima osobama, prema njezinim riječima, izdane su odluke o odbijanju ulaska na 24 sata.

Žena tvrdi da je tijekom čekanja primijetila i druge hrvatske državljane kojima nije dopušten ulazak u Srbiju, no oni su se nakon granične kontrole jednostavno okrenuli i vratili automobilima prema Hrvatskoj.

Zasad nije poznato koliko je hrvatskih državljana tijekom dana vraćeno s granice,

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