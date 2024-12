Vučić: Uvedemo li sankcije Rusiji i priznamo Kosovo, vrata su nam otvorena, ali...

Klaster 3 je skup od osam pregovaračkih poglavlja koja se tiču medija, socijalne politike i zapošljavanja, poduzetništva i industrije, obrazovanja i kulture te carinske unije, a Srbija je zapela u tom području već tri godine. Vučića su novinari u Bruxellesu pitali je li uvođenje sankcija Rusiji uvjet za otvaranje klastera 3.

'Ako uvedemo sankcije Rusiji, sva vrata su nam otvorena. Ako uvedemo sankcije Rusiji i priznamo nezavisno Kosovo, može sve, ali nismo zainteresirani. Neću mijenjati politiku koju smo donijeli. Do sada se pokazalo da je to bila dobra politika i baš me briga tko će za što da me kritizira', rekao je Vučić, a prenosi Blic. Naglasio je da je predugo u politici da bi mijenjao uvjerenja pod bilo čijim pritiskom.