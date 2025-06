Vučić sretan što Zelenski nije zvao nikog s Kosova: Što sam ja izdao? Rusiju? Čime?

"Ponosan sam na politiku Srbije, na našu samostalnost, na našu nezavisnost i to ćemo nastaviti da radimo", poručio je Vučić.

Vučić je istaknuo da je to velika gesta prema Srbiji koja će, poručio je, to i te kako znati cijeniti.

On je rekao da Ukrajina nije ništa loše uradila protiv Srbije.

"Jer Ukrajina je zemlja koja nije pozvala ovdje predstavnike Prištine. Jesmo li dužni da za to kažemo hvala? Ja mislim da jesmo. A što po tom pitanju da kritiziram? Evo, dozvolili su mi da budem ovdje i da budem suzdržan i da se ne potpišem i da ne bude Srbija kao potpisnica deklaracije. Što još tražite? I od Ukrajine i od nas. Što u stvari neko hoće od politike Srbije?", rekao je Vučić.

On je uvjeren da je to "vrhunac koji netko kao mala zemlja u provođenju svoje samostalne nezavisne politike može da dostigne", naglasivši da je na to ponosan.

Slovenska ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon pozdravila je sudjelovanje predsjednika Srbije na današnjem Samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, ocijenivši kako se to može protumačiti kao jaka podrška aktualnom ukrajinskom vodstvu.

"Predsjednik Vučić je javno rekao da Srbija želi pomoći Ukrajini, uključujući i period poslijeratne obnove. Do kraja samita je aktivno sudjelovao u svim razgovorima, tako da se iz toga može osjetiti i zaključiti da je dao veoma snažnu podršku predsjedniku Zelenskom", prenio je izjavu Tanje Fajon portal N1 Ljubljana.