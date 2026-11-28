Aleksandar Vučić žestoko je kritizirao održavanje predsjedničkih izbora, ali i kandidata Studentske liste, Radomira Saičića. Smatra da će se izbori održati u atmosferi straha, a za Saičića tvrdi da priča gluposti

Bivši srpski predsjednik i nesuđeni premijer, a sad skupštinar SNS-a i šef zastupničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje", na Kurir televiziji je dao svoj novi osvrt na predsjedničke izbore, koji su zakazani za 27. prosinca. Istaknuo je da zasad SNS nema kandidata koji bi izašao na izbore. Dodao je da će odluku o tome priopćiti na predsjedništvu i glavnom odboru stranke, početkom sljedećeg mjeseca. Istaknuo je da to, trenutno, njemu nije najvažnije političko pitanje. "Za mene to nije političko pitanje ni broj jedan, ni broj dva, ni broj tri. Za mene je političko pitanje broj jedan kad će prestati teror? Za mene je političko pitanje broj dva kad će prestati progon novinara i slobodno mislećih ljudi? Za mene je pitanje broj tro kada ćemo se početi baviti ozbiljnom politikom, a ne glupostima i lažima? Sve smo čuli, samo o ozbiljnoj politici nismo čuli. Formirana je apsolutna vlast na svim nivoima. Izvršna vlast funkcionira u svim oblastima društvenog života, preko parka", rekao je Vučić.

'Srbi su sretni...' Dodao je da će stranka donijeti odluku u interesu Srbije, ali da je on osobno protiv izlaska na izbore. Osvrnuo se i na kandidata Studentske liste, Radomira Saičića. "Gledao sam i budućeg predsjednika, koji će dobiti veću podršku od Lukašenka. Dakle, gledao sam ga. Čovjek je više od 50 posto vremena spavao u Narodnoj skupštini. Ja nemam nikakav problem. Srbi su sretni zbog toga, ali ja moram izvući pouke i dobro razumjeti zašto nisu željeli imati nekoga tko je mogao raditi mnogo više, biti energičniji. Nisu iz mnogo razloga. Tu moram sebe mijenjati.