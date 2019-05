'Vučić je znao sve o incidentu na Kosovu. On to stalno radi - pali vatru pa je sam gasi'

Kosovo se u utorak ponovno našlo u centru zanimanja javnosti nakon što su specijalne postrojbe policije u opsežnoj akciji na pretežno Srbima naseljenom Kosovu uhitile 29 osoba, a među njima 19 policajaca, što je izazvalo pravu uzbunu u Srbiji i prijetnje koje su se mogle brzo pretvoriti u oružani sukob. Situacija je u srijedu na Kosovu opet bila mirna. Od 19 uhićenih policajaca, njih 11 su Srbi, sedam je Albanaca i jedan Bošnjak

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zbog akcije kosovske policije na sjeveru Kosova zapovjedio je postrojbama Vojske Srbije stanje pune borbene spremnosti te je nagovijestio mogućnost vojne intervencije ako se nastavi ugroza srpskog naroda na Kosovu, no poslijepodne je zanijekao da je spominjao vojnu intervenciju. U takvim situacijama, obilježenima velikom napetosti između dvije zajednice na Kosovu, predsjednik Srbije često ima prigodnu poštapalicu kada govori da neće dopustiti novu Oluju, što je napravio i ovoga puta. No dobri poznavatelji prilika sve češće spekuliraju da se takve situacije dogovaraju na predsjedničkoj razini između srpskog predsjednika i njegova kosovskog kolege Hashima Thacija.

Politički analitičar Denis Avdagić kaže da ta priča kruži već neko vrijeme, ali smatra da treba uzeti u obzir i širi kontekst priče, da i Vučić i Thaci imaju unutarnje probleme koji se ne razvijaju najbolje i koji su nepredvidljivi te nije sklon potvrditi tezu da se dogovaraju. 'Međutim, da oni imaju međusobna saznanja i da se informacije razmjenjuju, to je posve jasno. Vučić je znao da će doći do uhićenja koja su se dogodila, bio je prilično dobro informiran prilikom govora u Skupštini, znao je tko je uhićen, znao je da nisu samo Srbi uhićeni, ali je isto tako podgrijavao krizu, kako je to bilo i na Kosovu', navodi Avdagić.

U trenucima takvih eskalacija, nastavlja, za Vučića je najlakše da on zakuha atmosferu do kraja i sam je ugasi. 'To je nekakav njegov modus operandi i inače kada su u pitanju krizne situacije u Srbiji. Ako je sam zapalio vatru i sam je ugasio, onda mu to ne može politički naštetiti. Samo je pitanje koliko dugo to može trajati', poručio je stručnjak. Ukazao je na primjer da su u emisiji 'Otvoreno' na HRT-u u utorak navečer kolege iz Srbije komentirali da su ljudi u toj zemlji zadovoljni time što se reagiralo i što je u stanje pripravnosti podignuta vojska. Ta činjenica govori da Vučić udovoljava očekivanjima građana.