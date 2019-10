Vrijeme nas je toliko razmazilo da bi nam mogla zasmetati jedna stvar

U narednih sedam dana, prema prognozi Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ), čeka nas i dalje iznadprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine. Od utorka uz većinom slab vjetar raste vjerojatnost za mjestimičnu jutarnju maglu, koja se posebice u srijedu u unutrašnjosti može i dulje zadržati

U nedjelju će biti većinom sunčano i toplo, ali i razmjerno vjetrovito. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru povremeno više oblaka, mjestimice i malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i na sjeveru zemlje s jakim udarima, lokalno moguće i olujnim, a na Jadranu umjereno, prijepodne i jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 °C.

Pretežno sunčan i još malo topliji bit će ponedjeljak. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će umjereno jugo poslijepodne slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu između 15 i 19. Najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 °C.