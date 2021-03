U prošlom tjednu naplaćeno devet posto više računa nego prošle godine

U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije prošli tjedan vrijednost računa povećala se za devet posto u odnosu na usporedivi tjedan prošle godine, a za jedan posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, pokazuju u ponedjeljak objavljeni podaci Porezne uprave

U razdoblju od 15. do 21. ožujka 2021. godine u svim djelatnostima ukupna vrijednost fiskaliziranih računa dosegnula je 3,23 milijarde kuna, što je oko 270 milijuna kuna ili devet posto više nego u usporedivom tjednu 2020. godine, kada su već na snazi bile značajno strože mjere protiv širenja koronavirusa u odnosu na trenutne.

Istovremeno, u tjednu iza nas izdano je 37,95 milijuna računa, 23 posto više nego u istom tjednu 2020. godine.

Pritom je u trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala broj računa povećan za 19 posto, na 25 milijuna, a vrijednost im je porasla za pet posto, na 2,4 milijarde kuna.

Još snažniji rast zabilježen je u ugostiteljstvu i turizmu, pri čemu je broj fiskaliziranih računa na godišnjoj razini porastao za 44 posto, a njihova vrijednost za 83 posto. Tako je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u razdoblju od 15. do 21. ožujka ove godine izdano 3,3 milijuna računa, a njihova je vrijednost iznosila 138,3 milijuna kuna.

Naime, stroge epidemiološke mjere, koje su između ostalog uključivale i zatvaranje ugostiteljskih objekata, trgovačkih centara te uslužnih obrta, poput frizera i kozmetičara, lani su stupile na snagu 19. ožujka.

S druge strane, uslijed daljnjeg popuštanja epidemioloških mjera zbog povoljnije epidemiološke situacije, ugostitelji su od 1. ožujka ove godine dobili mogućnost otvaranja terasa svojih kafića i restorana, a na kojima u tri mjeseca koja su predhodila prvom danu ožujka nisu smjeli posluživati svoje goste.

Stoga je u objavi Porezne uprave dana i usporedba proteklog tjedna ove godine s istim razdobljem 2019. godine, a ti podaci pokazuju da je od 15. do 21. ožujka 2021. izdano deset posto manje računa, dok im je vrijednost veća za jedan posto.

Pritom je u trgovini broj računa ostao isti, uz rast vrijednosti za osam posto, dok se u ugostiteljstvu i turizmu bilježi značajan pad - u broju računa za 49 posto, a njihovom iznosu za 48 posto, odnosno za oko 126,5 milijuna kuna.

Na tjednoj razini broj računa manji jedan posto, iznos isti

U tjednu od 15. do 21. ožujka ove godine u odnosu na prethodni tjedan, to jest razdoblje od 8. do 14. ožujka 2021. godine, broj računa smanjen je za jedan posto, dok je njihov iznos ostao isti.

Kako pokazuje izvješće Porezne uprave, istovjetna je situacija i u segmentu trgovine, dok je u ugostiteljstvu i turizmu broj izdanih računa također manji za jedan posto, no njihova vrijednost je na tjednoj razini pala za dva posto.