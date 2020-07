Vozačica u Donjem Miholjcu napuhala gotovo nevjerojatnih 2,95 promila; čeka je do 60 dana zatvora

U vremenu od 3. do 5. srpnja na području PU osječko-baranjske u prometu je zaustavljeno 30 vozača (22 vozača osobnih automobila, 7 vozača bicikla i 1 vozač mopeda) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi

UHIĆEN DO OTRIJEŽNJENJA

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 3. srpnja, u 23,10 sati u Donjem Miholjcu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil kojim je upravljala 38-godišnja hrvatska državljanka iz Marijanaca. Vozačici osobnog automobila utvrđena je nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi od 2,95 grama po kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.

U petak, 3. srpnja oko 21,35 sati u Branjinom Vrhu, u nadzoru prometa zaustavljen je 31-godišnji hrvatski državljanin iz Belog Manastira, koji je upravljao biciklom te mu je utvrđena nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi od 2,57 grama po kilograma. Vozač bicikla smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Do sada je u 2020. godini pet puta zaustavljen da upravlja biciklom pod utjecajem alkohola i svaki puta mu je određeno zadržavanje.

Jučer, 5. srpnja, u 5,08 sati u Osijeku, u Ulici Josipa Jurja Strossmayera, u nadzoru prometa zaustavljen je teretni automobil najveće dopuštene mase 1880 kg kojim je upravljao 35-godišnji hrvatski državljanin iz Osijeka. Vozaču teretnog automobila utvrđena je nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi od 2,32 grama po kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.