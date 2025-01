Vozači u Zagrebu su pod velikim stresom: Srce im lupa 115 otkucaja u minuti

Zagrebački vozači tako su tijekom vožnje imali čak i do 115 otkucaja u minuti. Tijekom vožnje broj otkucaja ni u jednom se trenutku nije spuštao ispod 86, što je čak 30 više nego u stanju mirovanja. Porazni su to podaci koji ukazuju na stalnu napetost tijekom vožnje u Zagrebu, bez mogućnosti opuštanja.

Koliko je to zabrinjavajuće, što nam se događa s tijelom na 115 otkucaja u minuti i kako taj stres smanjiti, RTL Danas doznao je u razgovoru s liječnikom Jurajem Jugom, voditeljem obiteljske medicine u Domu zdravlja Zagreb Zapad.

Naveo je da takav broj otkucaja kratkotrajno gledano nije problematino, ali ako se to ponavlja iz dana u dan, i traje duže vremena u danu, onda definitivno da.

''Znamo da je svaki broj otkucaja u minuti dokazani rizični čimbenik kardiovaskularnih bolesti, i to je već pri vrijednosti više od 80 u minuti. Ono što se događa je to da se prvo srčani mišić napreže, a ono što kasnije može nastati, ako se to dugoročno ponavlja jest da srčani mišić počne rasti. To onda vodi do mogućnosti nastanka potencijalnih aritmija, koje nisu uvijek opasne, ali u nekim situacijama mogu biti, a s duge strane dolazi do smanjenog protoka kroz krvne žile unutar srca i uz to imate naravno i mogućnost nastanka srčanog udara.

To nam govori da su ljudi u prometu definitivno pod visokom razinom stresa. Kod tih ljudi koji to svaki dan doživljavaju, možemo očekivati da postanu i agresivniji i nervozniji, i onda moramo raditi na tehnikama opuštanja, hobija, bavljenja nekakvim sportskim aktivnostima. Možda da idu biciklom na posao, da promijene način svakodnevnog života i to onda može pomoći da smanjimo tu razinu stresa', kazao je Jug.