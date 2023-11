Voz od Sarajeva do Mostara nudi šank, klasike Dine Merlina i nevjerojatan pogled na Neretvu

Nekoliko klikova dalje nalazi se stranica Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine koja zalutale mami da dožive ljepote BiH vozom. Nudi i online kupovinu karata - cijena povratne karte je smiješna, niti 12 eura. Nema druge nego da se ode, a dodatni argument je članak The Guardiana iz 2020. godine, koji je ovu dionicu uvrstio u 10 najljepših u Europi. Izgleda da su ga mnogi stranci pročitali jer je na kolodvorskom šalteru, gdje se, uz identifikaciju, izdaju preko interneta kupljene karte, poprilična gužva. Cijena i papirić koji dobivam ne ulijevaju povjerenje, ali me ljubazna šalteruša uvjerava da će sve biti u redu i da na povratku neću morati obaviti istu proceduru.

Budući da putujem sam i da sam u potrazi za pričom, računam da nema boljeg mjesta od restoranskog šanka, a u potpunosti su ga okupirala dva pogranična policajca, dok im društvo pravi zaštitar Mirza, inače diplomirani kriminalist, čija sposobnost za veze i poznanstva očito nije visoka. Šankom suvereno kormilari Sabrija, konobar zaposlen na željeznici od olimpijske 1984. godine, koji za turiste ima samo jedno pitanje: 'Coffee milk, coffee no milk?' Koristim priliku da saznam nešto više o Talgo vlakovima: stigli su 2010. godine, no stajali su šest-sedam godina prije nego što su krenuli prometovati do Doboja, Bihaća i Banje Luke, što je pandemija sasjekla u korijenu. Danas voze samo od Sarajeva do Čapljine, što se u sezoni produlji do Ploča.