'Volio bih da me napadnu desničarski radikali. Onda bih znao da sam na pravom putu'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je u srijedu u Jasenovcu kako bi bio sretan da ga napadne šačica radikala, marginalnih desničarskih skupina zbog onog što govori jer bi 'onda znao da je na pravom putu'

'To je moj prijedlog, a ne Hasanbegovića, kojem dajete toliku važnost. Najljepši trg mora nositi ime zemlje kojoj ponosno pripadamo i ja i vi. Samo u totalitarnim sustavima se trgovi zovu po živim osobama. Živi ljudi ne dižu sebi spomenike, nego su spomenici njihova djela, a treba li trg maršala Tita biti negdje drugdje, to ćemo vidjeti', rekao je Bandić.

Predsjednika Židovske općine Ognjena Krausa novinari su pitali hoće li i ove godine biti tri svečanosti obilježavanja proboja iz Jasenovačkog logora.

Nije konkretno odgovorio, ali je rekao: 'Kao što ste vidjeli, gospođi predsjednici Republike je trebalo četiri godine da nauči što je pozdrav 'Za dom spremni'. Sada kad smo to naučili i kada znamo da je to ustaški pozdrav, a to smo čuli i od Vlade i od Sabora, mislim da je vrijeme da prijeđemo s riječi na djela, da maknemo znamenja i učinimo nešto za edukaciju. Lani je Spomen-područje posjetilo samo 15 škola, to jest oko 200 djece', rekao je Kraus.