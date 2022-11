Krajnje je vrijeme za zamjenu postsovjetskih vojnih helikoptera koji čine okosnicu istočnog krila NATO-a, istražujemo kakve su alternative

U osam europskih članica NATO-a, među kojima je i Hrvatska, nalazi se čak 218 helikoptera sovjetsko-ruske proizvodnje za koje je nemoguće nabaviti rezervne dijelove zbog rata u Ukrajini i uvedenih sankcija Rusiji. Zbog takve situacije ozbiljno su ugrožene operativne sposobnosti gotovo čitavog istočnog krila NATO-a koje se još uvijek oslanja na postsovjetsku tehniku. Stručnjaci tvrde da je krajnje vrijeme da te članice Sjevernoatlantskog saveza zaborave na korištenje ruskih platformi, no ima li alternative?

Kako se u osam europskih članica NATO-a nalazi ukupno 218 helikoptera sovjetsko-ruske proizvodnje , te zemlje istočnog krila Sjevernoatlantskog saveza našle su se pred velikim izazovima u zamjeni flote za koju na tržištu nema rezervnih dijelova jer su Rusiji kao proizvođaču i dobavljaču rezervnih dijelova nametnute sankcije. Zbog takve situacije ozbiljno su ugrožene operativne sposobnosti oružanih snaga korisnica postsovjetskih letjelica, i to u najgorem mogućem trenutku, pa je samim time problem zamjene helikoptera postao globalni izazov. Pred takvim izazovom je i Hrvatska, čije ratno zrakoplovstvo ima 14 helikoptera tipa Mi-8 i 10 helikoptera Mi-171Sh.

Ambiciozna rješenja iz Poljske

Valja podsjetiti da helikopterske komponente moraju biti u skladu s normama i formalnim zahtjevima, a kako se taj skup normi odnosi na izvođače remontnih zahvata – oni moraju biti certificirani. To se posebno odnosi na produljenje životnog vijeka letjelica, odnosno održavanja njihove plovidbenosti. Osim u nedostupnoj Rusiji, postoji samo jedna tvrtka sa sjedištem u zemljama NATO-a koja to može izvesti. Riječ je o poljskoj tvrtki WZL, no ona zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji više nema pristup rezervnim dijelovima pa se poljska vojska u održavanju svojih helikoptera oslanja na kanibalizaciju.