Voditelj hrvatskog tima za traganje i spašavanje opisao stanje na terenu u Turskoj: 'Nismo odustajali, no situacija je jako teška...'

Hrvatski tim za traganje i spašavanje u utorak ujutro je napustio pokrajinu Hatay. Prije odlaska s njihovim šefom Tomislavom Marevićem u Adani je razgovarala novinarka HRT-a Tamara Marković

'Mi smo se uvijek osjećali jako dobro, vrlo srdačno su nas prihvatili gdje god da smo se pojavili na ulicama. Oni su vidjeli da mi dajemo svoj maksimum, njima je to bilo jasno, oni su to prepoznali. Svjesni smo da postoje neki nemiri, to je nekakva unutarnja stvar koja se dogodila. Iskreno, na nas to nije utjecalo, niti na naš rad niti na naš odnos, kako s međunarodnim timovima, tako i s lokalnim vlastima i stanovništvom, tako da se ni u jednom trenutku nismo osjećali ugroženima', rekao je Marević za HRT.

Upitan ima li informacija hoće li u Tursku na ta pogođena područja dolaziti stručnjaci, odnosno inženjeri iz Hrvatske, Marević je objasnio kako to ovisi o zahtjevu Turske.

'Ako bude takav zahtjev, mi imamo sjajnu ekipu, isto u sklopu državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. Popunjava ih Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba. To su vrsni stručnjaci, najbolji, oni su trenutačno dvojica s nama i ovdje i bili su nam od nevjerojatne važnosti tijekom svih ovih dana. Tako da ako bude takvih zahtjeva, svakako ćemo biti sretni da to možemo ponuditi; naše iskustvo koje imamo0, rekao je Marević.