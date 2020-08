Vladimir Šeks: Predsjednik Milanović mi ide na jetra!

Bivši predsjednik Hrvatskog sabora i jedan od pisaca hrvatskog Ustava Vladimir Šeks pohvalio je Vladu i SDSS zbog dogovora oko dolaska predstavnika Vlade u Knin i Grubore na svečanosti povodom obljetnice Oluje i zločina nad Srbima. Pohvalio je i predsjednika Zorana Milanovića zbog odluke da odlikuje postrojbe HVO-a, no oštro ga napao njegove kritike Nacionalnog stožera civilne zaštite, koji je nazvao 'paradržavnim tijelom'

'Dobra je poruka da će 25. kolovoza potpredsjednik biti na komemoriranju civilnih žrtava, šest pobijenih staraca. To je jedna dobra i izvrsna gesta hrvatske vlade, hrvatske države, da pokaže pijetet prema srpskim žrtvama. To je bio eksces, nije bio djelo Hrvatske vojske ili hrvatske politike', rekao je.

On je potom pohvalio odluku predsjednika Zorana Milanovića da odlikuje postrojbe HVO-a koje su sudjelovale u vojnim akcijama u Hrvatskoj:

'Bez obzira što ja mislio o predsjedniku Milanoviću i njegovom poimanju politike i zadiranju u Ustav, ovo je njegova dobra odluka i ja je pozdravljam'.

No, za Milanovićevu kritiku Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu kao 'paradržavnog tijela', s funkcijama koje su, kako kaže, protuustavne, te za to što je predsjednik rekao da mu Stožer "ide na živce", Šeks nema lijepe riječi.

'Meni on ide jako na živce. I na jetra mi ide', kazao je Šeks, a onda je pojasnio zašto tako misli:

'Predsjednik ima pravo i dužnost pokrenuti pred sudom postupak za ocjenu ustavnosti, pa tako i djelovanja i ustrojstva ovog Stožera. Ne može on sebi uzurpirati pravo da je iznad Ustavnog suda, iznad Sabora i iznad Vlade. On ne može prejudicirati da je to (NSCZ) paradržavno tijelo'.