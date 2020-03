Vlada predstavila portal sa svim podacima o koronavirusu, provjerili smo tko stoji iza njega

Vlada je napokon prepoznala da su pravovaljane, brze i točne informacije u svakoj krizi, a posebno u ovoj s koronavirusom, izuzetno važne te da je važno imati sve informacije na jednom mjestu na internetu. Tako je u utorak napokon svjetlo dana ugledala centralna web stranica koronavirus.hr. Ovu domenu nije zakupila država, već ih je preduhitrila agencija za komunikacijski menadžment i savjetovanje Media val. Njihovi eksperti za kriznu komunikaciju brinu se za sadržaj stranice, kao i za komunikaciju preko društvenih mreža. Koliko će to na kraju koštati državni proračun, još nije poznato

Informacije o koronavirusu do sada su bile razbacane na nekoliko internetskih stranica, od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) do civilne zaštite. No i te informacije nisu bile redovno osvježavane, a njihova količina informacija, ne samo o broju oboljelih, nego i o mjerama za učenike, za starije građane, za poduzetnike, bila je disperzirana.

Komunikacija državnih institucija preko društvenih mreža također je bila loša. Dnevne konferencije za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite s prirodno dobrim komunikatorima poput ministra zdravstva Vilija Beroša i šefice Klinike za infektivne bolesti sr. Fran Mihaljević Alemke Markotić bile su jedina svijetla točka.