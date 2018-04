Plenković: Vodu ćemo u Slavonski Brod dostavljati dok god treba

Iako građani Slavonskog Broda vodu još ne mogu piti, po čašu popili su uoči sjednice Vlade neki od ministara. Na, kako je rekao, najvažniji događaj ovog tjedna na početku sjednice Vlade osvrnuo se i predsjednik Vlade Andrej Plenković

Govoreći uvodno na sjednici Vlade, premijer Andrej Plenković podsjetio je da je prilikom nedavnog podsjeta Hvaru dogovorio da se krajem godine održi i sjednica vlade na Hvaru. Pritom se osvrnuo i na brojke u turizmu. 'Imamo sjajne pokazatelje u turizmu, 19 posto više dolazaka u odnosu na lani, 20 posto više noćenja, a bitno je da raste broj noćenja domoćih gostiju. To je indikativno i što se tiče gospodarskih prilika i standarda u Hrvatskoj', kazao je Plenković.

Osvrnuo se i na, kako je rekao, 'svojevrsnu krizu' u Slavonskom Brodu. 'U subotu smo tamo bili i kolega Ćorić, Kujundžić, Tolušić, Krstičević i ja. U međuvremenu su napravljene i sve radnje što se tiče javnog zdravstva, uzorkovanje se nastavlja, a vidim da je to bila i tema kod mnogih od vas uoči sjednice Vlade. Ovi rezultati koje dobivamo pokazuje da je situacija s vodom dobra i da je onečišćenje ispod rizičnih razina, no mudrost nam nalaže da još koji dan vidimo da li je to tako', rekao je Plenković i pozvao građane na još par dana strpljenja.