snažna poruka

Vlada o Torcidi: 'Takvo ponašanje predstavlja negaciju vrijednosti koje Hrvatska njeguje'

M.Da.

15.10.2026 u 22:33

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hrvatska Vlada snažno je osudila nacističko skandiranje Torcide na splitskim ulicama

Uoči utakmice prvog kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa, Torcida je prodefilirala splitskim ulicama usput uzvikujući: "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe".

Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je da su utvrđeni elementi kažnjivog ponašanja, zbog čega je pokrenula istragu kako bi utvrdila tko je sve uzvikivao nacističke parole.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
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Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

Osude ovog defilea stižu iz regije, ali i Nizozemske. Možemo i SDP su također osudili ovakvo ponašanje, zatraživši od institucija žurnu reakciju. Javila se i saborska zastupnica Marijana Puljak, inače rođena Splićanka.

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Kratku poruku osude poslali su i iz Vlade:

"Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje", napisali su na X-u.

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