Marijana Puljak zgrožena Torcidinim zazivanjem Hitlera: Pokazala što je Hajduk dobio za borbu protiv fašizma

Kako bi pokazala kakva je povijest Hajduka, Marijana Puljak je na Facebooku objavila fotografiju priznanja koje je Hajduk dobio od Charlesa de Gaullea za zasluge u borbi protiv nacizma i fašizma

Uoči utakmice prvog kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa, Torcida je prodefilirala splitskim ulicama usput uzvikujući: "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe". Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je da su utvrđeni elementi kažnjivog ponašanja, zbog čega je pokrenula istragu kako bi utvrdila tko je sve uzvikivao nacističke parole. Osude ovog defilea stižu iz regije, ali i Nizozemske. Možemo i SDP su također osudili ovakvo ponašanje, zatraživši od institucija žurnu reakciju. Javila se i saborska zastupnica Marijana Puljak, inače rođena Splićanka.

'Simbol slobode i otpora mržnji' "Hajduk je simbol slobode i otpora mržnji. A 2026. neki koji se kunu u Hajduk ulicama Splita prizivaju Hitlera, Auschwitz i ustaše. Kakva strašna sramota! Prizivanje Hitlera, Auschwitza i ustaštva pod maskom navijanja sramota je za naš grad i za sve istinske navijače Hajduka. Hajduk je uvijek bio više od kluba. Bio je simbol otpora, slobode, ponosa i zajedništva. Upravo zato ne smijemo dopustiti da se njegovo ime koristi za širenje mržnje i veličanje ideologija protiv kojih su se borili oni koji su stvarali njegovu slavnu povijest. U Splitu nema mjesta za ustaške, nacističke ni bilo kakve druge poruke mržnje. Niti danas, niti sutra, niti ikada. Policija je pokrenula istragu. Očekujem da se počinitelji brzo identificiraju i procesuiraju. A sve nas ostale pozivam da jasno i glasno osudimo ovakvo ponašanje, bez relativiziranja i opravdavanja.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+94 Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

'Klub ponosne povijesti' Split je grad slobode. Hajduk je klub ponosne povijesti. Ne dopustimo da nam tu povijest i taj ponos otimaju oni koji slave najmračnije ideologije čovječanstva", poručila je Puljak u objavi na Facebooku.