nekadašnje zasluge

Marijana Puljak zgrožena Torcidinim zazivanjem Hitlera: Pokazala što je Hajduk dobio za borbu protiv fašizma

M.Da.

15.10.2026 u 22:20

Priznanje koje je Hajduku dodijeljeno u ime generala Charlesa de Gaullea za zasluge u borbi protiv nacizma i fašizma
Priznanje koje je Hajduku dodijeljeno u ime generala Charlesa de Gaullea za zasluge u borbi protiv nacizma i fašizma Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Marijana Puljak
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Kako bi pokazala kakva je povijest Hajduka, Marijana Puljak je na Facebooku objavila fotografiju priznanja koje je Hajduk dobio od Charlesa de Gaullea za zasluge u borbi protiv nacizma i fašizma

Uoči utakmice prvog kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa, Torcida je prodefilirala splitskim ulicama usput uzvikujući: "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe".

Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je da su utvrđeni elementi kažnjivog ponašanja, zbog čega je pokrenula istragu kako bi utvrdila tko je sve uzvikivao nacističke parole.

Osude ovog defilea stižu iz regije, ali i Nizozemske. Možemo i SDP su također osudili ovakvo ponašanje, zatraživši od institucija žurnu reakciju. Javila se i saborska zastupnica Marijana Puljak, inače rođena Splićanka.

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'Simbol slobode i otpora mržnji'

"Hajduk je simbol slobode i otpora mržnji. A 2026. neki koji se kunu u Hajduk ulicama Splita prizivaju Hitlera, Auschwitz i ustaše. Kakva strašna sramota! Prizivanje Hitlera, Auschwitza i ustaštva pod maskom navijanja sramota je za naš grad i za sve istinske navijače Hajduka.

Hajduk je uvijek bio više od kluba. Bio je simbol otpora, slobode, ponosa i zajedništva. Upravo zato ne smijemo dopustiti da se njegovo ime koristi za širenje mržnje i veličanje ideologija protiv kojih su se borili oni koji su stvarali njegovu slavnu povijest.

U Splitu nema mjesta za ustaške, nacističke ni bilo kakve druge poruke mržnje. Niti danas, niti sutra, niti ikada. Policija je pokrenula istragu. Očekujem da se počinitelji brzo identificiraju i procesuiraju. A sve nas ostale pozivam da jasno i glasno osudimo ovakvo ponašanje, bez relativiziranja i opravdavanja.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
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Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

'Klub ponosne povijesti'

Split je grad slobode. Hajduk je klub ponosne povijesti. Ne dopustimo da nam tu povijest i taj ponos otimaju oni koji slave najmračnije ideologije čovječanstva", poručila je Puljak u objavi na Facebooku.

Potom je objasnila što se nalazi na fotografiji. "Na slici: priznanje koje je Hajduku dodijeljeno u ime generala Charlesa de Gaullea za zasluge u borbi protiv nacizma i fašizma", dodala je.

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