Vlada mora ispočetka u pregovore sa sindikatima

Prema najnovijem rješenju od 13. studenoga, a do kojeg smo došli, Sindikat Zajedno, koji okuplja medicinske djelatnike, postao je reprezentativan, a Sindikat KBC-a Zagreb izgubio je mogućnost kolektivnog pregovaranja.

To zapravo znači da će se morati pokrenuti pregovori o novom kolektivnom ugovoru, i to ne dodatku, nego potpuno novom ugovoru koji će definirati visinu osnovice plaća. I to samo mjesec dana nakon što je postignut dogovor o povećanju plaća i nakon što je 25. listopada potpisan treći dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU).