Vlada je kadrovirala iza zatvorenih vrata: Ovo su najvažnije promjene

Kako se navodi u priopćenju nakon zatvorenog dijela Vladine sjednice, razriješeni su Branko Hrg, Ivica Poljičak, Vesna Rajković, Ante Nazor, Željko Cirba, Miroslav Vacek, Dubravko Halovanić i Josip Bebek.

Što se tiče kadrovskih pitanja, Anamarija Badovinac imenovana je ravnateljicom Vladinog Ureda za zakonodavstvo, s danom 15. svibnja 2026., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, te joj je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda.

S istim datumom Damir Vlajčević imenovan je ravnateljem Vladinog Ureda za protokol, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, te mu je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda.