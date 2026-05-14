Vlada je kadrovirala iza zatvorenih vrata: Ovo su najvažnije promjene

Zbog isteka mandata, Vlada je u četvrtak razriješila dio članova Upravnog vijeća Javne ustanove 'Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar', a novim članovima imenovani su Branko Hrg, Mladen Pavić, Nikolina Jakopić, Mate Rupić, Ivica Nikolić, Miroslav Vacek, Dubravko Halovanić i Josip Bebek
Kako se navodi u priopćenju nakon zatvorenog dijela Vladine sjednice, razriješeni su Branko Hrg, Ivica Poljičak, Vesna Rajković, Ante Nazor, Željko Cirba, Miroslav Vacek, Dubravko Halovanić i Josip Bebek.
Što se tiče kadrovskih pitanja, Anamarija Badovinac imenovana je ravnateljicom Vladinog Ureda za zakonodavstvo, s danom 15. svibnja 2026., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, te joj je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda.
S istim datumom Damir Vlajčević imenovan je ravnateljem Vladinog Ureda za protokol, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, te mu je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda.
Promjene u Zakladi za znanost
Državnoj službenici Aniti Zirdum ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
Donesen je Prijedlog odluke za razrješenje dosadašnjih članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, Dražena Vikića-Topića, Nikole Ružinskog, akademika Željka Kaštelana, Milana Mesića, Slavka Perice, Anne-Marije Getoš Kalac i Zrinke Kovarik, zbog isteka mandata s danom 2. lipnja 2026. Donesen je i Prijedlog odluke o imenovanju Dražena Vikića-Topića, Ivane Miličević, Sandra Nižetića, Slavka Perice, Josipa Mikulića, Anemarije Musa i Milana Mesića novim članovima Upravnog odbora, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu. Oba prijedloga upućena su u Hrvatski sabor na donošenje.