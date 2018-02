Vjernici Valentinovo trebaju slaviti danas. Doznajte zašto

VALENTIN MUČENIK

Poznati svetac o kojem postoje tek legende

Blagdan svetog Valentina slavi se od srednjeg vijeka i o njegovom životu i mučeništvu nema sigurnih povijesnih podataka, tek legendi.

Ovaj svetac živio je u trećem stoljeću u Rimskom Carstvu u vrijeme progona kršćana. Prema jednoj legendi, Valentin je blagoslovio par, kršćanku i rimskog legata, čija je ljubav tada bila zabranjena.

Drugi izvori govore o ne pretjerano romantičnoj verziji. Svećenik Valentin bio je mudar i krepostan, zbog čega je bio omiljen i među kršćanima i među poganima. Taj glas je stigao i do cara Klaudija II Gotskog koji je želio osobno upoznati tog poznatog svećenika. Valentin je otišao kod cara pripremivši se za mučeničku smrt, a on mu je nudio prijateljstvo ako se odrekne Isusa i vrati se starim rimskim bogovima.

To za njega nije dolazilo u obzir: 'Svijetli care, kad bi bar nešto slutio od Božje slave, to nikad ne bi od mene tražio. Krist je za mene pravi Sin Božji', kazao je. Valentinu je stoga bila odrubljena glava, no prije toga uspio je obratiti suca kojem je dodijeljen, ozdravio mu kćerku te se cijela obitelj obratila.