Više od 2,4 milijuna eura ide u jednu županiju: Nabavljat će se nova medicinska oprema

Projekt Modernizacija i jačanje kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Brodsko-posavskoj županiji provodit će se sljedećih 15 mjeseci , a usmjeren je na nabavu suvremene medicinske i dijagnostičke opreme.

"Ukupna vrijednost oba ugovora je 2,5 milijuna eura, od čega se dva milijuna odnose na bespovratna sredstva koja su osigurana iz europskog proračuna i hrvatskog državnog proračuna“, rekla je novinarima ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, navodeći zaokružene iznose.

Prema podacima Županije, ukupna vrijednost dvaju projekata iznosi 2,42 milijuna eura, od čega je 2,06 milijuna bespovratnih sredstava. Projekt na županijskoj razini vrijedan je 1,89 milijuna eura, a onaj na području Slavonskog Broda 530.000 eura. Oba se financiraju iz Programa Konkurentnost i kohezija, a europski udio iznosi ukupno 1,74 milijuna eura.

Mikuš Žigman rekla je da će ulaganja obuhvatiti 18 gradova i općina te poboljšati uvjete rada u primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Uređenjem ambulanti i nabavom medicinske i dijagnostičke opreme pacijentima bi trebalo biti dostupno više dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Župan Marušić istaknuo je da će ulaganja obuhvatiti sve ambulante primarne zdravstvene zaštite u županiji te da će dio opreme dobiti Zavod za hitnu medicinu. Županija projekte provodi u suradnji s Domom zdravlja, Zavodom za hitnu medicinu i županijskim Centrom za razvoj.

Govoreći o idućem financijskom razdoblju EU-a, ministrica Mikuš Žigman je novinarima izjavila da je za Hrvatsku predloženo 16,8 milijardi eura te da se planira nastaviti ulagati u potpomognuta i urbana područja. Dodala je da je Brodsko-posavska županija trenutačno korisnica više od 680 milijuna eura iz europskih programa i državnog proračuna.