Virusni imunolog: Djeca su prenositelji virusa, trebaju se cijepiti

Bojan Polić, virusni imunolog i predstojnik Zavoda za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u Newsroomu televizije N1 je komentirao epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Komentirao je i nove mjere koje se odnose na testiranje školaraca jednom tjedno čime se želi riješiti problem sve većeg broja učenika u samoizolaciji.

“Mislim da je ovo administrativna odredba i da to nema puno veze sa stvarnim stvaranjem imunosti u organizmu”, smatra virusni imunolog.

“Virus ima još puno prostora za širenje”



Polić je komentirao i je li Hrvatska na vrhuncu ovog vala zaraze te možemo li očekivati dodatni porast broja novozaraženih.

“Mislim da se one (brojke) ne mogu puno više povećavati jer smo negdje na plafonu testiranja, pogotovo PCR testiranja. što se tiče antigenskih testova tu još ima prostora, ali mislim da se neće puno povećavati, možda do 20-ak tisuća, ali to ne znači da nemamo veće povećanje broja slučajeva. Mislim da imamo puno više slučajeva nego što se službeno prikazuje u statistikama jer PCR testovi s negdje čekaju i po nekoliko dana”, navodi Polić i objašnjava da nakon nekoliko dana osoba može biti i negativna te da osoba onda nije registrirana.

“Virus ima još puno prostora za širenje, prvo jer nismo puno procijepljeni, a drugo jer je virus imunoevazivan, izbjegava do određene mjere imunološki sustav pa i oni koji su cijepljeni i preboljeli mogu biti pozitivni i mogu čak i širiti virus. Virus ima prostora za širenje”, naglasio je virusni imunolog.



“Cjepivo dobro štiti od omikrona”



Navodi da osobe koje se cijepe, a zaraze se, imaju uglavnom blage simptome ili su asimptomatski nositelji. “Preporuka je da se ljudi cijepe. Cjepivo dobro štiti od omikrona, od teških oblika bolesti. Naravno, ne štiti u tako dobroj mjeri od same infekcije.”



Osvrnuo se i na antivirusne lijekove te na nuspojave cjepiva, navodeći da je rizik od teških nuspojava manji od problema koje covid može uzrokovati.

“Antivirusni lijekovi također imaju nuspojave. Praktički svi lijekovi imaju nuspojave, ali su one vrlo rijetke. Taj rizik od dobivanja teže nuspojave je nesrazmjerno manji u odnosu na ono što virus može učiniti vašem organizmu – od post-covid sindroma, pogoršanja kroničnih bolesti pa sve do teških oštećenja pluća i ostalih organa i smrti”, rekao je Polić.

“Djeca bi se trebala cijepiti”



Istaknuo je da se kod djece rijetko javlja teži oblik bolesti. “Djeca su prenositelji virusa. Djeca bi se ipak trebala cijepiti jer ih to ipak štiti od bilo kakvog težeg oblika bolesti, pogotovo ona koja imaju određene probleme s imunološkim sustavom, kroničnim bolestima i koja bi mogla biti virusu u smislu izazivanja težeg oblika bolesti.”

Komentirao je i je li prerano da Hrvatska ukine covid-potvrde. “Mislim da je prerano. Šteta je da se covid-potvrde nisu koristile na pravi način dosad. Da smo ih upotrijebili knzistentno na sva mjesta na kojima se javno okupljaju, što uključuje i kafiće i restorane, onda bi one polučile određeni efekt. Sad su one u parcijalnoj upotrebi, ali ipak štite od širenja virusa.”