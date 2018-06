Vijećnici Tisnog na popravnom: Garden ipak ostaje?!

Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 9. sjednici danas je opozvalo odobrenje za rad Vortexu, vlastitu odluku sa 7. sjednice koja je bila povod najavi odlaska festivala elektronske glazbe okupljenih oko The Gardena

Kako je Vortex lokacijom, satnicom, cijenama, izborom glazbe i svim ostalim usmjeren isključivo prema gostima The Gardena, nije teško zaključiti da u slučaju odlaska The Gardena odobrenje za rad Vortexu nema smisla.

Bio je usmjeren ka otvaranju mogućnosti da festivali elektronske glazbe okupljeni oko britanskog The Gardena ipak ostanu u Tisnom, s obzirom da je vlasnik The Garden a Nick Colga n zbog ove odluke vijeća bio najavio odlazak festivala.

No, do odluke da se festivalima i tišnjanskom turizmu, zajedno s Vortexom, ostavi šansa vijeće do nije došlo lako. Niti je bila jednoglasna. Za opoziv je glasovalo samo sedam vijećnika SDP-a (vijećnici Silvio Šoda i Luka Henjak zbog odluke od 28. svibnja podnijeli su ostavke i u Vijeću su ih zamijenile Anđelina Jušić i Ivana Vlašić Cindić), pet vjećnika HDZ-a je bilo protiv, a vijećnik Živog zida Lovre Crvelin, koji je tražio da o ovome odluči narod na referendumu, izbjegao je preuzeti odgovornost za odluku napustivši vijećnicu.