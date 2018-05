Garden odlazi iz Tisnog. Partikularni interesi potjerali 20.000 gostiju

Nakon šest godina The Garden Resort odlazi iz Tisnog 2019. godine, priopćili su u srijedu organizatori Gardena, pojašnjavajući kako su odluku donijeli nakon što je tišnjansko Općinsko vijeće u ponedjeljak izglasalo dozvolu rada susjednom Vortex beach baru, na čiju se glasnu glazbu žale gosti The Garden Resorta

"Iako smo jako sretni u Tisnom i još uvijek imamo ugovor s Hostinom, vlasnicima lokacije, ovo će biti naša zadnja godina kako ćemo ugostiti međunarodne događaje u Tisnom. Aktivno ćemo tražiti novu lokaciju za sezonu 2019. i dalje i već imamo nekoliko novih lokacija na umu.

Odluka Općinskog vijeća u Tisnom, koja dopušta Vortexu da radi odmah uz nas i tijekom naših događaja u vremenu od 7 do 12 s glasnom glazbom, sprječava The Garden da omogući prigodno okruženje u kojem naši gosti mogu spavati, tako da se oni u budućnosti neće vraćati. Nudimo mali postotak kreveta za festivalske goste, a većina ih odsjeda u Tisnom, Jezerima, Betini i Murteru. Šokirani smo odlukom Vijeća i osjećamo da gledaju kratkovidno na stvari", kazao je Nick Colgan, domaćin lokacije The Garden Resort.

Napominje kako mu je "nevjerojatno da mali partikularni interesi zaustavljaju projekt koji tijekom osam tjedana u Tisno dovede preko 20.000 inozemnih gostiju. Odluka za napuštanje Tisnog nije bila laka, ali bi ostanak u ovakvom okruženju trajno ugrozio projekt u koji smo zajedno s našim inozemnim partnerima uložili iznimno puno energije i financijskih sredstava. Neprimjereno glasna glazba lokalnog bara ne dopušta ljudima odmor u jutarnjim satima te gosti više ne žele odsjedati na lokaciji", dodao je Colgan.