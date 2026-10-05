VIDEO Starija žena srušila se nasred ulice, reakcija muškarca zgrozila javnost

Na snimci se vidi kako žena pokušava sjesti na zidić uz prometnicu, no prije nego što je uspjela, izgubila je ravnotežu i srušila se na tlo.

Žena je nakon pada ostala nepomično ležati, dok se muškarac koji je sjedio pored, ustao i udaljio se. Nije joj pokušao pomoći niti provjeriti što joj se dogodilo, a posebno je pažnju privuklo to što se nakon samo nekoliko metara ponovno zaustavio i sjeo.