VIDEO Starija žena srušila se nasred ulice, reakcija muškarca zgrozila javnost

Snimka iz Srbije koja se posljednjih dana širi društvenim mrežama izazvala je brojne reakcije zbog ponašanja muškarca prema starijoj ženi kojoj je pozlilo nasred ulice
Na snimci se vidi kako žena pokušava sjesti na zidić uz prometnicu, no prije nego što je uspjela, izgubila je ravnotežu i srušila se na tlo.
Žena je nakon pada ostala nepomično ležati, dok se muškarac koji je sjedio pored, ustao i udaljio se. Nije joj pokušao pomoći niti provjeriti što joj se dogodilo, a posebno je pažnju privuklo to što se nakon samo nekoliko metara ponovno zaustavio i sjeo.
Snimka je ubrzo počela kružiti društvenim mrežama, a mnogi korisnici osudili su njegovo ponašanje, ističući da bi pomoć osobi kojoj je iznenada pozlilo trebala biti osnovna ljudska reakcija.
Ženi su na kraju pomogli drugi prolaznici koji su se zatekli u blizini.