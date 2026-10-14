VIDEO Kaos u slovenskom parlamentu: 'Ovo je otmica, državni udar'

Žestok sukob izbio je u slovenskom parlamentu nakon što je vladajuća većina zaustavila raspravu o pravima stranih radnika
Oporbena zastupnica Nataša Sukič iz stranke Levica optužila je vladajuće za udar na demokraciju, a potom bacila primjerak parlamentarnog poslovnika prema zastupniku Slovenske demokratske stranke (SDS) Žanu Mahniču. Nije ga pogodila, a zatim je demonstrativno napustila sjednicu, piše 24ur.
Oporba optužila vladajuće za ‘otmicu parlamenta’
Incident se dogodio na zajedničkoj hitnoj sjednici dvaju parlamentarnih odbora, sazvanoj na zahtjev oporbenih zastupnika Pokreta Svoboda, Socijalnih demokrata i Levice. Tražili su raspravu o vladinim prijedlozima izmjena zakona koji uređuju boravak stranaca i zapošljavanje stranih radnika.
No zastupnik vladajućeg SDS-a Andrej Kosi predložio je prekid sjednice uz obrazloženje da zakonski prijedlozi još nisu službeno upućeni parlamentu. Većina je podržala njegov prijedlog, što je izazvalo burnu reakciju oporbe.
‘Ovo što radite je otmica parlamenta. Shvaćate li što znači oteti parlament? Otmica parlamenta svojevrsni je državni udar. Ovo je najviša državna demokratska institucija’, poručila je Sukič.
Vladajućima je zamjerila da onemogućavaju rad oporbe i ugrožavaju demokratske standarde.
‘Ovo što radite nečuveno je, nikad dosad viđeno ni doživljeno. Ovo je ozbiljan napad na demokraciju u zemlji, ozbiljan napad na oporbu koja ovdje, kada vam nešto nije po volji, više nema prostora da se izrazi’, rekla je.
Bacila poslovnik prema Mahniču pa napustila sjednicu
Tijekom rasprave Sukič je ustala i optužila predsjedavajućeg Žana Mahniča da krši parlamentarni poslovnik. Tvrdila je da se sjednica ne može prekinuti bez suglasnosti zastupnika koji su je zatražili.
U jednom trenutku bacila je poslovnik prema Mahniču, poručivši mu da ga pročita. Tijekom sjednice predsjedavajući joj je izrekao dvije opomene, nakon čega je zastupnica napustila dvoranu.
Mahnič je odbacio optužbe da je prekršio pravila. Objasnio je da predsjedavajući ne može samostalno odlučiti o prekidu sjednice, ali mora omogućiti glasanje o prijedlogu zastupnika. Budući da je većina podržala prekid, smatra da je postupak proveden u skladu s poslovnikom.
Nakon incidenta objavio je snimku na društvenim mrežama i ustvrdio da Sukič ima problema s kontroliranjem bijesa te da postaje sve agresivnija.
Stroža pravila za strane radnike izazvala prijepore
U središtu spora nalaze se prijedlozi slovenske vlade kojima bi se izmijenila pravila za strane radnike i članove njihovih obitelji.
Među predloženim promjenama je i drukčiji sustav financiranja tečajeva slovenskog jezika. Strani državljani više ih ne bi pohađali potpuno besplatno, već bi morali snositi 40 posto troškova, dok bi se istodobno povisila tražena razina poznavanja jezika.
Vlada predlaže i produljenje razdoblja potrebnog za ostvarivanje prava na spajanje obitelji, s jedne na tri godine, kao i strože uvjete vezane uz sredstva za uzdržavanje pri dobivanju boravišne dozvole.
Istodobno bi se olakšalo zapošljavanje stranaca preko agencija, pojednostavila promjena poslodavca i omogućio fleksibilniji sezonski rad.
Oporba upozorava da bi takva kombinacija mjera mogla povećati ovisnost stranih radnika o poslodavcima i učiniti ih ranjivijima na iskorištavanje.
Sindikati upozoravaju na rizik od iskorištavanja
Na sjednici su sudjelovali i predstavnici sindikata te nevladinih organizacija, koji su izrazili zabrinutost zbog predloženih zakonskih promjena.
Konfederacija sindikata 90 Slovenije upozorila je da se zapošljavanje stranih radnika ne može odvojiti od uvjeta u kojima žive.
Prema njihovu stajalištu, ograničavanje prava na boravak i spajanje obitelji, uz istodobno olakšavanje zapošljavanja, moglo bi dodatno pogoršati položaj stranih radnika.
Upozorili su i na to da bi radnici koji strahuju da će gubitkom posla izgubiti i pravo na boravak mogli biti manje spremni prijavljivati kršenja svojih prava.
Predložene izmjene još nisu usvojene. Vlada ih treba potvrditi i službeno uputiti parlamentu, nakon čega bi se trebala nastaviti prekinuta rasprava.