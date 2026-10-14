VIDEO Kaos u slovenskom parlamentu: 'Ovo je otmica, državni udar'

Žestok sukob izbio je u slovenskom parlamentu nakon što je vladajuća većina zaustavila raspravu o pravima stranih radnika

Oporbena zastupnica Nataša Sukič iz stranke Levica optužila je vladajuće za udar na demokraciju, a potom bacila primjerak parlamentarnog poslovnika prema zastupniku Slovenske demokratske stranke (SDS) Žanu Mahniču. Nije ga pogodila, a zatim je demonstrativno napustila sjednicu, piše 24ur. Oporba optužila vladajuće za ‘otmicu parlamenta’ Incident se dogodio na zajedničkoj hitnoj sjednici dvaju parlamentarnih odbora, sazvanoj na zahtjev oporbenih zastupnika Pokreta Svoboda, Socijalnih demokrata i Levice. Tražili su raspravu o vladinim prijedlozima izmjena zakona koji uređuju boravak stranaca i zapošljavanje stranih radnika.

No zastupnik vladajućeg SDS-a Andrej Kosi predložio je prekid sjednice uz obrazloženje da zakonski prijedlozi još nisu službeno upućeni parlamentu. Većina je podržala njegov prijedlog, što je izazvalo burnu reakciju oporbe. ‘Ovo što radite je otmica parlamenta. Shvaćate li što znači oteti parlament? Otmica parlamenta svojevrsni je državni udar. Ovo je najviša državna demokratska institucija’, poručila je Sukič. Vladajućima je zamjerila da onemogućavaju rad oporbe i ugrožavaju demokratske standarde.

V prejšnjem mandatu je @sukic_natasa asistirala pri teptanju poslovnika @Drzavnizbor, v tem mandatu ga že meče proti poslanskim kolegom. Kolegica ima resne težave pri obvladovanju jeze in postaja vedno bolj agresivna in popadljiva. Ker ji želim dobro, ne bi bilo slabo, če se oglasi v kakšni ustanovi, kjer takšne težave uspešno zdravijo. — Žan Mahnič (@ZanMahnic) October 14, 2026

‘Ovo što radite nečuveno je, nikad dosad viđeno ni doživljeno. Ovo je ozbiljan napad na demokraciju u zemlji, ozbiljan napad na oporbu koja ovdje, kada vam nešto nije po volji, više nema prostora da se izrazi’, rekla je. Bacila poslovnik prema Mahniču pa napustila sjednicu Tijekom rasprave Sukič je ustala i optužila predsjedavajućeg Žana Mahniča da krši parlamentarni poslovnik. Tvrdila je da se sjednica ne može prekinuti bez suglasnosti zastupnika koji su je zatražili. U jednom trenutku bacila je poslovnik prema Mahniču, poručivši mu da ga pročita. Tijekom sjednice predsjedavajući joj je izrekao dvije opomene, nakon čega je zastupnica napustila dvoranu. Mahnič je odbacio optužbe da je prekršio pravila. Objasnio je da predsjedavajući ne može samostalno odlučiti o prekidu sjednice, ali mora omogućiti glasanje o prijedlogu zastupnika. Budući da je većina podržala prekid, smatra da je postupak proveden u skladu s poslovnikom. Nakon incidenta objavio je snimku na društvenim mrežama i ustvrdio da Sukič ima problema s kontroliranjem bijesa te da postaje sve agresivnija.

Jaz ne mislim s svojim glasovanjem dajati videza demokratičnosti tej vladi, ki je ugrabila parlament. @sukic_natasa Žanu Mahniču po še eni onemogočeni seji o delavskih pravicah https://t.co/bKierfMEI1 — Levica (@strankalevica) October 14, 2026