[VIDEO] Erdogan osniva stranačku miliciju čije ovlasti podjednako brinu Turke i Kurde

Turski parlament odobrio je ovih dana na prijedlog vladajuće stranke turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana kontroverzni zakon kojim se pripadnicima građanske straže daju gotovo identične ovlasti kao policiji

Zakon je usvojen podrškom Erdoganove Stranke pravde i razvoja (AKP) i njezinih nacionalističkih saveznika, unatoč zabrinutosti oporbenih stranaka da se njime daju ovlaštenja nedovoljno kvalificiranim snagama, što može dovesti do kršenja ljudskih prava. Britanski The Independent piše kako oporbeni zastupnici smatraju da Erdogan spornim zakonom pokušava oformiti vlastitu miliciju sastavljenu od stranačkih pobornika. Prema novom zakonu, pripadnici građanske straže, tzv. bekci, moći će nositi oružje, legitimirati, pretraživati i zadržavati prolaznike do dolaska policije i zaustavljati vozače. Obuka pripadnika građanske straže trajat će maksimalno do 60 dana, dodaju britanski mediji, naglasivši da je time dovedena u pitanje njihova obučenost.