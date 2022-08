Vesna Škare Ožbolt o optužnicama iz Srbije: To je pravosudna lakrdija; evo kako Hrvatska treba reagirati

Nakon što je srpsko pravosuđe optužilo četvoricu hrvatskih pilota za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na Petrovačkoj cesti u BiH, postavlja se pitanje zašto bi Hrvatska u potpunosti ignorirala optužnicu, kako se čini iz dosadašnjih izjava dužnosnika, ako se može aktivno uključiti u ovaj slučaj, istražiti dokumente, saslušati svjedoke, platiti odvjetnike u Beogradu i 'osigurati najbolju moguću obranu', kako je to sumirao odvjetnik Anto Nobilo. Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa i jedna od najbližih suradnica pokojnog predsjednika Franje Tuđmana, nema dvojbi

Nadalje, nije jasno kako su provođeni dokazi za optužnicu; bilo bi jako čudno da su to radili na teritoriju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a da to nadležne vlasti nisu znale.

'Realno, optužnica je tu, piloti su dobili branitelje po službenoj dužnosti, a nitko ih nije obavijestio. Nije obaviještena ni Republika Hrvatska, barem mi to ne znamo. To je pravosudna lakrdija', ocjenjuje Škare Ožbolt.

'Čini mi se, dakle, da je ovo pokušaj da se praktički 'preotvori' legitimitet operacije Oluja, a koja je nedvojbeno utvrđena kao legitimna na Haškom sudu. Više je razloga za to sad, nakon 27 godina: prvi motiv su unutarnjopolitički problemi pa se ovako, preko klasičnih političkih mamaca, jednostavno skreće pozornost srbijanske javnosti na nešto drugo; drugo je to što se oni očito ne mogu pomiriti sa zaključcima i odlukama Haškog suda. Apsolutno nemaju pravo opet analizirati Oluju. Zakoni koje su donijeli potpuno su bespredmentni, proglasili su univerzalnu jurisdikciju za teritorij RH i BiH, za državljane RH i BiH, dakle nešto što je potpuno nepoznato u pravu', navodi bivša ministrica pravosuđa.

'Da su oni zatražili da se postupak vodi u Hrvatskoj, to bi bila druga priča. Hrvatska mora dobiti zahtjev za dokumentacijom koju zaprima Ministarstvo pravosuđa i dostavlja ga Državnom odvjetništvu koje analizira tu dokumentaciju i onda donosi odluke. Ali to očito nije bio slučaj, inače se ne bi dogodilo da je optužnica potvrđena i da ide suđenje u odsutnosti. Znači, odlučili su sve provesti kod sebe. To je potpuno besmislen postupak', kaže Škare Ožbolt.

'Staviti točku na takve stvari, dva su načina'

'Dakle svako malo Srbija piše te optužnice i proizvodi ovakve situacije. Može se pretpostaviti da ni ovo neće biti posljednji slučaj te političko-pravosudne farse i da će još netko za godinu, dvije doći na red. Definitivno bi trebalo staviti točku na takve stvari, a to se radi na dva načina: ili razgovorima, kojih očito nema, ili hrvatskom blokadom napretka Srbije na putu u EU', rezonira Škare Ožbolt, dodajući da je Hrvatska, nažalost, prije nekoliko godina dala Srbiji zeleno svjetlo za otvaranje 'pravosudnih' poglavlja 23. i 24. u pregovorima za pristupanje Europskoj uniji.

Srpska premijerka Ana Brnabić burno je reagirala na neuvijene prijetnje hrvatskih dužnosnika da će im zbog optužnica blokirati europski put. Zapanjena je time što se Hrvatska, kao članica EU-a, usuđuje javno reći da 'ne možete bio dio EU-a ukoliko tražite pravdu za ubojstvo srpske djece - jer četvero ih je tamo pobijeno, starosti šest do 13 godina'. Pita se kakva je to vladavina prava, kakve su to europske vrijednosti? Škare Ožbolt ima odgovor i na to: 'Apsolutno ih treba blokirati, jer da im je stvarno do istine, onda bi tražili da Hrvatska to istraži.'

Komentirajući to što Hrvatska nije provela vlastitu istragu, kaže da je taj predmet bio na Haškom sudu: 'Tamo se o tome raspravljalo i nije utvrđena nikakva odgovornost hrvatskih pilota. Što bi Hrvatska sad trebala?'

Komentirala je i najavu srpskog odvjetnika Dušana Bratića da će za isto djelo za koje se terete četvorica pilota podnijeti kaznenu prijavu i protiv admirala Domazeta Loše, brigadira Ilije Maričića te generala Pavla Miljavca.

'Postalo je to tragikomično. Na ovaj način samo dezavuiraju svoje pravosuđe. U konačnici, mogli su, kada se vodio proces na Haškom sudu, intervenirati i dostaviti dokaze, mogli su sve. A zašto nisu? Zašto sada, a ne onda', pita Škare Ožbolt.