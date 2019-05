Velik požar kod Čakovca, stup dima nadvio se nad cijelim Međimurjem, vatrogasci mole građane da ne izlaze iz kuća

Na odlagalištu otpada gradskog komunalnog poduzeć Čakom u Totovcu pokraj Čakovca u 17 sati izbio je požar. Vatrogasci mole građane okolnih naselja da ne izlaze iz kuća dok se stanje ne normalizira.

Što je uzrok požara i kako je do njega došlo zasad nije poznato, a prema prvim neslužbenim informacijama nitko nije stradao.

"Zapalila se plastika, uzrok još ne znamo. Pretpostavljam da je to od od otpada odloženog na plohi za zaprimanje miješanog komunalnog otpada. Gore na vrhu saniranog dijela odlagališta je plastika koja sad gori i gorjet će još sat, sat i pol vremena. To je taj crni, gusti dim od plastike. Nadamo se da neće biti većih problema. Plastika će sigurno sva izgorjeti, vatrogasci to ne mogu zaustaviti jer su temperature visoke", kaže za Večernji list direktor Čakoma Ivica Perhoč.