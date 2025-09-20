Veličanstveni prizori: Tornjevi Notre Dame ponovno otvoreni za javnost

Tornjevi su sveobuhvatno obnovljeni i sada ih krasi 20 tona teško dvostruko spiralno stubište izrađeno od masivnog hrasta koje je u južnome tornju više od 21 metra.

Na vrhu stubišta posjetitelji prvi put mogu izbliza vidjeti poznata zvona, Emmanuela i Marie.

Tornjevi visoki 69 metara, do kojih se dolazi uspinjanjem uz 424 stepenice, preživjeli su niz ratova, revolucija i ostalih previranja još od 13. stoljeća, a posljednji je bio razorni požar u travnju 2019.