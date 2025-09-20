gotova obnova

Veličanstveni prizori: Tornjevi Notre Dame ponovno otvoreni za javnost

M. Šu./Hina

20.09.2025 u 13:13

Izvor: EPA / Autor: LUDOVIC MARIN / POOL
Dva gotička tornja crkve Notre Dame u Parizu otvorena su u subotu za javnost, devet mjeseci nakon što je katedrala ponovno otvorila svoja vrata posjetiteljima.

Tornjevi su sveobuhvatno obnovljeni i sada ih krasi 20 tona teško dvostruko spiralno stubište izrađeno od masivnog hrasta koje je u južnome tornju više od 21 metra.

Na vrhu stubišta posjetitelji prvi put mogu izbliza vidjeti poznata zvona, Emmanuela i Marie.

Tornjevi visoki 69 metara, do kojih se dolazi uspinjanjem uz 424 stepenice, preživjeli su niz ratova, revolucija i ostalih previranja još od 13. stoljeća, a posljednji je bio razorni požar u travnju 2019.

Ponovno otvoreni tornjevi Notre Dame
  • Ponovno otvoreni tornjevi Notre Dame
  • Ponovno otvoreni tornjevi Notre Dame
  • Ponovno otvoreni tornjevi Notre Dame
  • Ponovno otvoreni tornjevi Notre Dame
  • Ponovno otvoreni tornjevi Notre Dame
    +6
Notre Dame ponovno je otvorena za javnost Izvor: EPA / Autor: LUDOVIC MARIN / POOL

I premda je vatrena stihija teško oštetila ovu kultnu znamenitost, tornjevi su u požaru prije šest godina ostali uglavnom neoštećeni.

Njihovo ponovno otvaranje označava posljednju veliku fazu obnove Notre Dame nakon razornog požara.

Posjetitelji sada prvi put mogu istražiti i unutarnji dio dvorišta u kojemu su se u 18. stoljeću nalazili veliki spremnici za kišnicu. Dvorište povezuje dva tornja i posjetiteljima omogućuje nove vizure i pogled na katedralu i krovove Pariza.

