'Već 10 puta sam rekao, nikad nisam pjevao pjesmu Armija srpska'. A veterani? 'Razumijem njihovo nezadovoljstvo'

Uoči večerašnjeg koncerta na varaždinskom Špancirfestu Momčilo Bajagić Bajaga progovorio je o pobuni koje je dio veterana Domovinskog rata podignulo protiv njegovih nastupa u Hrvatskoj. To je rezultiralo otkazivanjem njegovog nastupa na Danima piva u Karlovcu

'Ja sam mnogo manje imao prilike vidjeti što se događalo dok se događalo. Zvali su nas ljudi iz Karlovca s kojima smo imali načelni dogovor, ali ne i ugovor, i rekli da zbog određenih pritisaka neće da radimo koncert. Ja sam rekao: 'Ok'. Mi smo otišli u Pulu, imali smo odličan koncert, lijepo večer, za pamćenje. Ja stvarno nisam obraćao puno pažnje na to. Ako si dobrodošao dođeš i sviraš, ako nisi...', kazao je Bajaga za N1.

'Ovaj Špancirfest mi je jako draga manifestacija i ovaj grad ima povijest i lijep je. Dva puta smo svirali i ne znam koji put je bilo bolje. Mi smo stvarno u top formi, svirat ćemo koncert koji smo spremali za Pulu, jedva čekam da se popnem na binu', poručio je.

Dodao je kako razumIje nezadovoljstvo karlovačkih veterana te kako bi se odazvao da ga opet pozovu u Karlovac.

'Ako bi me Pozvali i nikom to ne bi smetalo, ja bih prihvatio. Nemam što poručiti, jedino mogu reći da to sa mnom nikakve veze nema. Razumijem njihovo nezadovoljstvo, ali ja sigurno za to nisam kriv', kazao je za kraj.